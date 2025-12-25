To Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε στον Λίβανο έναν μέλος της Δύναμης Κοντς, της πτέρυγας εξωτερικών επιχειρήσεων των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, κατηγορώντας τον ότι σχεδίαζε επιθέσεις «από τη Συρία και τον Λίβανο».

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ο Χουσεΐν Μαχμούντ Μαρσάντ αλ-Τζαουχαρί διαδραμάτιζε «κεντρικό ρόλο στην επιχειρησιακή μονάδα της Δύναμης Κοντς – τη μονάδα 840». Όπως υποστηρίζεται, τα τελευταία χρόνια είχε εμπλακεί στον σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών εναντίον του Ισραήλ από συριακό και λιβανέζικο έδαφος.

Η πολύνεκρη επίθεση της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023 και ο πόλεμος που ακολούθησε στη Λωρίδα της Γάζας προκάλεσαν σοβαρές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή. Ένα δεύτερο μέτωπο άνοιξε γρήγορα στο βόρειο Ισραήλ, όπου οι συγκρούσεις με τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ εξελίχθηκαν σε ανοιχτό πόλεμο το φθινόπωρο του 2024.

Παρά την εύθραυστη εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, ο ισραηλινός στρατός συνέχισε τις επιθέσεις στο λιβανέζικο έδαφος, δηλώνοντας ότι στόχος του παραμένουν μέλη της Χεζμπολάχ.

Τον Ιούνιο του 2024, το Ισραήλ και το Ιράν ενεπλάκησαν σε πολεμική σύγκρουση που διήρκεσε δώδεκα ημέρες, επιτείνοντας την ένταση στην περιοχή.

Νέα πλήγματα και απώλειες στον Λίβανο

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα στην πόλη Χαούς αλ Σάγιεντ Άλι, κοντά στα σύνορα με τη Συρία. Σύμφωνα με το λιβανέζικο πρακτορείο ANI, ο στόχος ήταν ένα ημιφορτηγό.

Ένας ακόμη άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε ισραηλινό πλήγμα στο Ματζντάλ Σελμ, στον νότιο Λίβανο. Το πρακτορείο μετέδωσε επίσης ότι άνδρας που είχε τραυματιστεί στις 16 Δεκεμβρίου σε επίθεση του ισραηλινού στρατού στα νότια της Βηρυτού υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο άνδρας αυτός, μέλος των υπηρεσιών ασφαλείας, «βρισκόταν τυχαία στο σημείο» όταν το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση σε όχημα περίπου 30 χιλιόμετρα νότια της λιβανέζικης πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι πέντε.