Ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν σήμερα περιοχές στο νότιο και ανατολικό Λίβανο, λίγες ώρες μετά την έκδοση εντολής εκκένωσης από τον στρατό, ο οποίος υποστήριξε ότι στόχοι της επιχείρησης ήταν υποδομές της Χεζμπολάχ και της Χαμάς.

Σύμφωνα με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, ο συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού για το αραβόφωνο κοινό, κάλεσε τους κατοίκους τεσσάρων κοινοτήτων —Κφαρ Χάτα, Ανάν, Αλ Μανάρα και Άιν αλ Τίνα— να απομακρυνθούν άμεσα. «Παραμένοντας στη ζώνη αυτή, θέτετε σε κίνδυνο τον εαυτό σας», προειδοποίησε ο εκπρόσωπος, δημοσιεύοντας χάρτες των περιοχών που επρόκειτο να πληγούν.

Φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) ανέφερε ότι είδε δεκάδες οικογένειες να εγκαταλείπουν την κοινότητα Κφαρ Χάτα λίγο πριν από τους βομβαρδισμούς, ενώ μη επανδρωμένα αεροσκάφη πετούσαν πάνω από την περιοχή.

Παρά τη συμφωνία εκεχειρίας που είχε τεθεί σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2024, τερματίζοντας θεωρητικά πάνω από έναν χρόνο εχθροπραξιών, οι επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού συνεχίζονται σχεδόν καθημερινά. Οι επιθέσεις επικεντρώνονται κυρίως στο νότιο Λίβανο, με το Τελ Αβίβ να δηλώνει ότι στοχεύει θέσεις της Χεζμπολάχ και της Χαμάς. Παράλληλα, ισραηλινά στρατεύματα παραμένουν σε πέντε στρατηγικής σημασίας τοποθεσίες στο νότιο τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με απολογισμό του AFP, που βασίζεται σε στοιχεία του λιβανέζικου υπουργείου Υγείας, τουλάχιστον 350 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από ισραηλινά πλήγματα μετά την έναρξη της εκεχειρίας.