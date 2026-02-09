Ένα τμήμα από ιστορικό ναυάγιο αποκαλύφθηκε στην παραλία του Studland Bay, στο Ντόρσετ, έπειτα από το πέρασμα της καταιγίδας Chandra. Το εύρημα εντοπίστηκε στις 28 Ιανουαρίου σε περιοχή που ανήκει στο National Trust.

Οι θαλάσσιοι αρχαιολόγοι του Πανεπιστημίου Bournemouth εκτιμούν ότι το ξύλινο τμήμα αποτελεί κομμάτι του ναυαγίου Swash Channel, το οποίο είχε εντοπιστεί τη δεκαετία του 1990 σε βασική θαλάσσια δίοδο προς το λιμάνι του Poole.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, πρόκειται πιθανότατα για το πλοίο Fame από το Hoorn, ένα ολλανδικό εμπορικό σκάφος οπλισμένο, το οποίο προσάραξε και βυθίστηκε το 1631. Το τμήμα του πλοίου, που θεωρείται μέρος της καρίνας, έχει μήκος περίπου έξι μέτρα και πλάτος δύο μέτρα.

Όπως αναφέρει το National Trust, η απουσία μεγάλου στρώματος σανιδώματος από το εσωτερικό του σκάφους δείχνει ότι τα υπολείμματα ήταν θαμμένα στην άμμο από τη δεκαετία του 1630.

Η Tracey Churcher, γενική διευθύντρια του National Trust στην περιοχή Purbeck, δήλωσε: “Είμαι πάντα έκπληκτη από την ιστορία που αποκαλύπτει το Studland, αλλά αυτή τη φορά πρόκειται για πραγματικό θησαυρό.”

Η ίδια πρόσθεσε: “Τα ξύλινα καρφιά παραμένουν στη θέση τους και κρατούν ακόμη μετά από 400 χρόνια. Τι απόδειξη της δεξιοτεχνίας εκείνης της εποχής!”

Αρχαιολογική ανάλυση και επόμενα βήματα

Η οριστική επιβεβαίωση της προέλευσης του ναυαγίου θα προκύψει από δενδροχρονολογικές αναλύσεις, οι οποίες θα καθορίσουν πότε και πού αναπτύχθηκαν τα ξύλα που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του πλοίου, ώστε να συγκριθούν με εκείνα του ναυαγίου Swash Channel.

Η ομάδα του Πανεπιστημίου Bournemouth έχει αιτηθεί επιχορήγηση από το Historic England για την ανασκαφή των ξύλων, θεωρώντας ότι πρόκειται για τμήμα προστατευμένου ναυαγίου.

Ο Hefin Meara, θαλάσσιος αρχαιολόγος του Historic England, ανέφερε: “Το ναυάγιο Swash Channel είναι ένα από τα μόλις 57 ναυάγια γύρω από τις ακτές της Αγγλίας που έχουν χαρακτηριστεί προστατευμένα βάσει του Protection of Wrecks Act 1973.”

Ο ίδιος τόνισε: “Απομεινάρια πλοίων που χρονολογούνται πριν από το 1700 είναι εξαιρετικά σπάνια. Δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι αυτά τα κομμάτια προέρχονται από το ίδιο ναυάγιο, αλλά είναι μια συναρπαστική πιθανότητα.”

Τα προστατευμένα ναυάγια καλύπτονται από νομική προστασία, πράγμα που σημαίνει ότι οποιαδήποτε επέμβαση ή μετακίνηση επιτρέπεται μόνο με επίσημη άδεια.

Ιστορική σημασία του πλοίου Fame

Το Fame of Hoorn εκτιμάται ότι είχε μήκος 40 μέτρα, πλάτος 10 μέτρα και ύψος 15 μέτρα, ενώ μπορούσε να μεταφέρει περισσότερα από 40 κανόνια για την άμυνά του απέναντι σε πειρατές κατά τα ταξίδια του προς την Καραϊβική, όπου μετέφερε αλάτι.

Σύμφωνα με τα αρχεία, και οι 45 ναύτες του πληρώματος εγκατέλειψαν το πλοίο με ασφάλεια όταν αυτό προσάραξε, ωστόσο το ναυάγιο λεηλατήθηκε σύντομα από κατοίκους της περιοχής.

Οι αρχαιολόγοι ελπίζουν ότι τα ξύλινα τμήματα που αποκαλύφθηκαν στο Studland θα προστεθούν στη συλλογή του Μουσείου του Poole. Μέχρι τότε, οι επισκέπτες καλούνται να προστατεύουν το σημείο χωρίς να αγγίζουν τα εκτεθειμένα ξύλα.

