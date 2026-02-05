Βαριά χτυπήματα και κακώσεις, κυρίως στο κεφάλι, διαπίστωσε η ομάδα των ιατροδικαστών και νεκροτόμων στις σορούς των 15 νεκρών προσφύγων της ναυτικής τραγωδίας ανοιχτά της Χίου.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν επιζώντων, καθώς ένας διασωθείς πατέρας δήλωσε, πως αγνοείται το ένα από τα τρία παιδιά του, που επέβαιναν στη βάρκα. Τα ερωτήματα για τις συνθήκες της σύγκρουσης του φουσκωτού με το περιπολικό του Λιμενικού παραμένουν αναπάντητα, ενώ προκαλούν αίσθηση οι μαρτυρίες διασωθέντων που μίλησαν μέσω διερμηνέα του νοσοκομείου σε αντιπροσωπεία της Νέας Αριστεράς.

«Άναψε ένας προβολέας, χωρίς να ακούνε τίποτα, δεν υπήρχε κανένα προειδοποιητικό σήμα και ξαφνικά μούρη με μούρη, το σκάφος του Λιμενικού πέρασε πάνω από τη βάρκα», μετέφερε ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης. «Ήταν λίγα λεπτά από τις ελληνικές ακτές, πηγαίναν με χαμηλή ταχύτητα. Μας είπε συγκεκριμένα, πως αν είχε γίνει οποιαδήποτε προειδοποίηση, θα σταματούσαν. Είχαν οικογένειες, δε θέλαμε να πεθάνει κανένας», ανέφερε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος.

Η θέση του Λιμενικού και οι εν εξελίξει έρευνες

Σύμφωνα με την αναφορά λιμενικού «ο διακινητής ανέστρεψε την πορεία του, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο την ακεραιότητα του σκάφους και του πληρώματος όσο και των επιβαινόντων, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς με σκοπό τον εμβολισμό». Όπως προσθέτει «από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης το ταχύπλοο ανετράπη, με αποτέλεσμα όλοι οι επιβαίνοντες να πέσουν στη θάλασσα». Παραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν υπάρχουν επιχειρησιακές ευθύνες και γιατί η κάμερα του σκάφους του Λιμενικού δεν κατέγραφε το περιστατικό, γεγονός που θα μπορούσε να δώσει κρίσιμες απαντήσεις.

Αντιδράσεις και δικαστικές εξελίξεις

Ο πρωθυπουργός, μιλώντας στο περιοδικό Foreign Policy, ανέφερε ότι σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση, το φουσκωτό των προσφύγων χτύπησε το σκάφος του Λιμενικού. Τόνισε ωστόσο, ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και θα διεξαχθεί με πλήρη διαφάνεια.

Την ίδια ώρα, σε κοντέινερ νοσηλεύεται φρουρούμενος ο Μαροκινός, τον οποίο οι πρόσφυγες και μετανάστες υπέδειξαν ως τον διακινητή τους. Ο άντρας, ο οποίος φέρει τραύματα στον θώρακα, δεν μπορεί να μετακινηθεί. Εισαγγελέας τον επισκέφθηκε και του απήγγειλε κατηγορίες για διακίνηση ανθρώπων και πρόκληση ναυαγίου.

Σε μια συγκινητική κίνηση, κάτοικοι της Χίου άναψαν φαναράκια και τα άφησαν στη θάλασσα, τιμώντας τη μνήμη των 15 ανθρώπων που χάθηκαν στο τραγικό ναυάγιο.