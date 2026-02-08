Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του προς τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή την απόφασή του να μην επιτρέψει την είσοδο ακτιβιστών στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία». Οι ακτιβιστές επιδίωκαν να επισκεφθούν παιδιά που νοσηλεύονται μετά το ναυάγιο στη Χίο, όπου έχασαν τη ζωή τους 15 μετανάστες.

Συγχαρητήρια στο υπουργό υγείας @AdonisGeorgiadi που δεν επέτρεψε σε συλλογικότητες να μπουν στο Παίδων να συναντήσουν και να κάνουν προπαγάνδα σε τραυματίες του δυστυχήματος της Χίου για το οποίο υπεύθυνοι είναι οι δολοφόνοι διακινητές. Η χώρο έχει κανόνες. Αρκετά με τις… — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) February 8, 2026

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε ότι για το δυστύχημα ευθύνονται οι «δολοφόνοι διακινητές», ενώ απηύθυνε αιχμές κατά όσων χαρακτήρισε «επαγγελματίες ανθρωπιστές και άεργους αλληλέγγυους». Όπως σημείωσε, οι προκλήσεις αυτού του είδους πρέπει να σταματήσουν.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Συγχαρητήρια στο υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη που δεν επέτρεψε σε συλλογικότητες να μπουν στο Παίδων να συναντήσουν και να κάνουν προπαγάνδα σε τραυματίες του δυστυχήματος της Χίου, για το οποίο υπεύθυνοι είναι οι δολοφόνοι διακινητές. Η χώρος έχει κανόνες. Αρκετά με τις προκλήσεις των επαγγελματιών ανθρωπιστών και άεργων αλληλέγγυων».