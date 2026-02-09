Την ανάγκη διαμόρφωσης μίας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής και εθνικής στρατηγικής για τα νησιά, με επίκεντρο την καινοτομία, τις βιώσιμες επενδύσεις και την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων και του Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων της ΕΕ (INSULEUR), Γιάννης Ρούσσος, σε παρέμβασή του στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) στις Βρυξέλλες.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, ο κ. Ρούσσος συμμετείχε στην ακρόαση φορέων και εμπειρογνωμόνων με θέμα την ενίσχυση της συνοχής και της συνδεσιμότητας των νησιών της ΕΕ, εκπροσωπώντας τα νησιωτικά επιμελητήρια της Ελλάδας και της Ευρώπης. Χαιρέτισε το προκαταρκτικό σχέδιο γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ και χαρακτήρισε σημαντικό βήμα τη διαμόρφωση μίας ευρωπαϊκής στρατηγικής υπέρ των νησιών.

Στην τοποθέτησή του, παρουσίασε τους βασικούς άξονες των προτάσεων του INSULEUR, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, θεσμική ρήτρα νησιωτικότητας, ενίσχυση της συνδεσιμότητας και των ενεργειακών υποδομών, οικονομική διαφοροποίηση και καινοτομία, μέτρα κοινωνικής συνοχής και στέγασης, καθώς και ειδικές πολιτικές για την περιβαλλοντική ανθεκτικότητα και τη διαχείριση γεωπολιτικών προκλήσεων.

Ο πρόεδρος του INSULEUR υπογράμμισε ότι το επιμελητηριακό νησιωτικό κίνημα έχει συμβάλει καθοριστικά στην αναγνώριση και κατανόηση του «νησιωτικού ζητήματος» σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως σημείωσε, για περισσότερες από δύο δεκαετίες το INSULEUR προωθεί ένα συνεκτικό ευρωπαϊκό πλαίσιο που αναγνωρίζει τα μόνιμα μειονεκτήματα της νησιωτικότητας και παρέχει προσαρμοσμένα εργαλεία για την ανάπτυξη των νησιών.

«Τώρα είναι η ώρα για μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή και εθνική στρατηγική για τα νησιά. Θέλουμε επιχειρήσεις που καινοτομούν, επενδύσεις που σέβονται το περιβάλλον, και κυρίως πολιτικές που δίνουν λύσεις στα χρόνια προβλήματα», τόνισε ο κ. Ρούσσος σε μήνυμά του προς τα μέλη του Επιμελητηρίου Κυκλάδων και τα επιμελητήρια της χώρας μετά την επιστροφή του από τις Βρυξέλλες.

Οι προτάσεις του INSULEUR για τα νησιά της Ευρώπης

Οι βασικοί άξονες της παρέμβασης του προέδρου του Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων της ΕΕ ήταν οι εξής:

1. Θεσμική θωράκιση και ρήτρα νησιωτικότητας: Συμφωνία για μία νομικά δεσμευτική πράξη για τα νησιά. Θεσμοθέτηση μηχανισμού αξιολόγησης των επιπτώσεων κάθε νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας στις νησιωτικές οικονομίες.

2. Στρατηγική διάσταση και γεωπολιτική: Ενίσχυση του ρόλου των νησιωτικών επιμελητηρίων στην ανάδειξη των νησιών ως περιοχών πρώτης γραμμής για τη γαλάζια οικονομία, την ανθεκτικότητα και την καινοτομία.

3. Συνδεσιμότητα, μεταφορές και ενέργεια: Μόνιμες και εγγυημένες θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές. Θωράκιση των νησιών, μέσω του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών. Ανάπτυξη ανθεκτικών ενεργειακών υποδομών με έμφαση στην ενεργειακή αυτονομία.

4. Οικονομική διαφοροποίηση και καινοτομία: Ισορροπημένη νησιωτική ανάπτυξη με έμφαση στον πρωτογενή τομέα. Επανασχεδιασμός παραγωγικού μοντέλου με συμβολή των νησιωτικών επιμελητηρίων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στροφή στην καινοτομία, την κυκλική οικονομία και τη γαλάζια οικονομία πέρα από τον εποχιακό τουρισμό.

5. Κοινωνική συνοχή, εργατικό δυναμικό και στέγαση: Δημιουργία Ευρωπαϊκού Ταμείου Στέγασης για τα νησιά. Κίνητρα προσέλκυσης εργατικού δυναμικού και διατήρηση δεξιοτήτων. Στοχευμένη επαγγελματική εκπαίδευση προσαρμοσμένη στις τοπικές αγορές εργασίας.

6. Περιβαλλοντική ανθεκτικότητα: Ειδικά κονδύλια για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την αντιμετώπιση της λειψυδρίας. Υποστήριξη λύσεων που βασίζονται στη φύση και την προστασία των ακτών. Αναγνώριση των νησιών ως «ζωντανών εργαστηρίων» για τη βιοποικιλότητα και την πράσινη μετάβαση.

7. Συμμετοχική διακυβέρνηση: Θεσμική συμμετοχή των επιμελητηρίων στον σχεδιασμό και την παρακολούθηση πολιτικών. Καθιέρωση τακτικών εκθέσεων εφαρμογής με δείκτες για το κόστος μεταφοράς, τις τιμές ενέργειας και την απόδοση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

8. Γεωπολιτική διάσταση: Ενισχυμένη υποστήριξη της ΕΕ για τη διαχείριση των νησιωτικών συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών και της αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Αναγνώριση του ρόλου των νησιών στην προστασία των θαλάσσιων οδών και των αλυσίδων εφοδιασμού της ΕΕ.

9. Νησιωτικά επιμελητήρια: Ενίσχυση του ρόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των επιμελητηρίων και των οργανισμών υποστήριξης επιχειρήσεων για ανταγωνιστικές και ανθεκτικές τοπικές οικονομίες.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στην έδρα της ΕΟΚΕ με πρωτοβουλία της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, με τη συμμετοχή θεσμικών οργάνων και κοινωνικών εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.