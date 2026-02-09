Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα διέταξε ο επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας για την υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ελεγχόμενους τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο, πέντε ακόμα φυσικών προσώπων αλλά και έξι εταιρείες που εμπλέκονται από το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην εν λόγω υπόθεση.

Υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος είναι οι κακουργηματικές πράξεις που θα ερευνηθούν, όπως αυτές περιγράφονται στο πόρισμα της Αρχής, συνολικά 65 σελίδων, όπου και διαγράφεται η δραστηριότητα όλων των εμπλεκομένων, σε λογαριασμούς, ελέγχους περιουσιακών στοιχείων και βεβαίως ελέγχους για τα κονδύλια που διαχειρίστηκαν τα Ινστιτούτα της ΓΣΕΕ για την κατάρτιση και επανεκπαίδευση εργαζομένων.

Σύμφωνα με την δικαστική συντάκτρια του MEGA, Ιωάννα Μάνδρου, ήδη έχει ξεκινήσει η έρευνα σε λογαριασμούς, σε κτηματολόγιο για ακίνητη περιουσία, σε έγγραφα και συμβάσεις για τις εταιρείες που εμπλέκονται και για τα πρόσωπα.

Σημειώνεται πως με αφορμή το θέμα Παναγόπουλου – ΓΣΕΕ, ήδη στην Οικονομική Εισαγγελία αλλά και στην Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, έχουν φτάσει και άλλες καταγγελίες για παρόμοια προγράμματα από άλλους φορείς.

Ανοίγει η «βεντάλια» των ερευνών

Tην ίδια ώρα η έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος συνεχίζεται προς κάθε κατεύθυνση, κάτι που σημαίνει ότι μέχρι το τέλος ενδέχεται να ανοίξει και άλλο η «βεντάλια» των εμπλεκομένων προσώπων.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η Αρχή, όπως έχει δείξει η ιστορία, θα βάλει στο στόχαστρό της συγγενικά πρόσωπα εκείνων που ήδη βρίσκονται υπό έρευνα και από τη δικαιοσύνη. Παράλληλα θα ερευνηθούν και μικρότερες εταιρείες, που φέρονται να είχαν σχέση με τέτοιου είδους εκπαιδευτικά προγράμματα όπως προκύπτει από τις συμβάσεις που έχουν γίνει φύλλο και φτερό από τις αρχές.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πάντως, αναμένεται και η έρευνα της Αρχής για το σκέλος εκείνο που αφορά σε πρόσωπα , τα οποία επί του παρόντος βρίσκονται εκτός κάδρου ελέγχου, αλλά είχαν οποιαδήποτε σχέση ή ρόλο στην διαδικασία της έγκρισης των επίμαχων κονδυλίων για εκπαιδευτικά προγράμματα. Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα , ότι ουδείς εκ των προτέρων είναι σε θέση να γνωρίζει αν στον νέο κύκλο ερευνών προκύψει και εμπλεκόμενο πρόσωπο με πολιτική ιδιότητα, οπότε σε αυτή την περίπτωση η υπόθεση θα προσλάβει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις.

Αποκάλυψη MEGA: «Παράκαμψη» με υπογραφή Κεραμέως

Το MEGA αποκαλύπτει πως το παρασύστημα που είχε στηθεί στο υπουργείο Εργασίας, κατάφερνε να παρακάμπτει τα θεσμικά εμπόδια που συναντούσε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε προτάσεις ύψους 120 εκατομμυρίων, ενώ το Ελεγκτικό Συνέδριο, όταν ενέκρινε τις συμβάσεις αυτές, είχε θέσει ως όρο ότι «αυτονόητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου είναι η μεταφορά του σε Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2021–27».

Μπορεί οι Ευρωπαίοι να απέρριψαν το μεγαλειώδες σχέδιο κατάρτισης των ανέργων, όμως η λύση βρέθηκε. Με νομοθετική διάταξη που φέρει την υπογραφή της νυν υπουργού Εργασίας, Νίκης Κεραμέως, τα προγράμματα αυτά μεταφέρθηκαν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Δηλαδή, στα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων.

Ανανεώνονται οι συμβάσεις

Η νομοθετική ρύθμιση Κεραμέως, δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, στις 28 Νοεμβρίου 2015.

Και ενώ ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης «τρέχει» ήδη την έρευνα για τα «αμαρτωλά» προγράμματα κατάρτισης, λίγες ημέρες μετά την κυβερνητική ρύθμιση, στις 17 Δεκεμβρίου 2025, υπεγράφη η ανανέωση-τροποποίηση σύμβασης του 2023, ανάμεσα στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ και τα Κέντρα Κατάρτισης, Μάστερ και Ευκλείδης, ύψους 27 εκατομμυρίων ευρώ.

Ωστόσο, αυτό δεν είναι καν η «κορυφή του παγόβουνου». Σύμβουλος παρακολούθησης της υλοποίησης αυτών των έργων, από την πλευρά του υπουργείου Εργασίας, ορίζεται η μετακλητή υπάλληλος Ευγενία Παπαβασιλείου, η οποία υπηρετούσε στο γραφείο της κ. Στρατινάκη.

Το περίεργο στην υπόθεση; Η κ. Παπαβασιλείου είναι αδελφή με ιδιοκτήτη του «Ευκλείδη», του κέντρου κατάρτισης που ελέγχει τεράστιο μερίδιο της εν λόγω αγοράς. Με απλά λόγια, εμφανίζονται ως ανάδοχοι σχήματα άμεσα συνδεδεμένα με το οικογενειακό της περιβάλλον.

«Πόσες μέρες ακόμη θα περιμένω να μου κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης και το πόρισμα προκειμένου να απαντήσω σαν πολίτης που έχει δικαιώματα και σαν επικεφαλής των συντεταγμένων συνδικάτων», ανέφερε ο πρόεδρος ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος.

Τρεις από τις εταιρίες που βρίσκονται στο «μικροσκόπιο» Βουρλιώτη, ανήκουν στον Ανδρέα Γεωργίου, σύζυγο της Άννας Στρατινάκη, με τον πρώην άνθρωπο του Μαξίμου να περιγράφεται –σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες- ως συντονιστής και ταμίας του σκανδάλου με τα προγράμματα κατάρτισης.

Με λοιδορούν και με συκοφαντούν

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, εξέδωσε γραπτή ανακοίνωση λίγο μετά την εισαγγελική διαταγή επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, αναφορικά με τη δέσμευση του προσωπικού του λογαριασμού και το πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τονίζοντας ότι παραμένει αβέβαιος για την κοινοποίηση των εγγράφων και υπογραμμίζοντας τα δικαιώματά του ως πολίτης και επικεφαλής συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι ο επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας Παναγιώτης Καψιμάλης παρέλαβε το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής για το ξέπλυμα με επικεφαλής τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη και τις διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων και «χρέωσε» σήμερα σε επίκουρο οικονομικό εισαγγελέα τη διενέργεια της επείγουσας έρευνας.

Αναλυτικά η ανακοίνωσή του

«Ακόμη και σήμερα, έβδομη μέρα, δεν μου έχει κοινοποιηθεί η διάταξη δέσμευσης του προσωπικού λογαριασμού μου από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ούτε το πόρισμά της για όσα τίθενται προς διερεύνηση», αναφέρει ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), Γιάννης Παναγόπουλος, σε γραπτή ανακοίνωσή του, τονίζοντας ότι η αρχική του δήλωση ισχύει στο ακέραιο.

«Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με δικάζουν και με καταδικάζουν με “πηγές” τους που εδράζονται σε διακινούμενο non-paper άγνωστου (;) συντάκτη, με ευθείες προσβολές κάθε δικαιώματος στην προσωπικότητά μου καθημερινά, χωρίς να μπορώ να αμυνθώ, με προσβάλλουν, με λοιδορούν και με κατασυκοφαντούν» επισημαίνει.

Και προσθέτει: «Σήμερα το πρωί, πληροφορήθηκα ότι η Εισαγγελία προς την οποία ο κ. Βουρλιώτης είχε αποστείλει το πόρισμά του, εκτίμησε ότι δεν πρέπει να το κρατήσει για τις εκ του νόμου επιβαλλόμενες ενέργειες, αλλά αποφάσισε να το διαβιβάσει στον οικονομικό εισαγγελέα.