Σοκ στη Λακωνία προκαλούν οι αποκαλύψεις γύρω από τον θάνατο ενός 63χρονου στους Μολάους, ο οποίος –όπως αποδείχθηκε– δεν γλίστρησε στο σπίτι του, αλλά έχασε τη ζωή του πέφτοντας από τη σκεπή μονοκατοικίας που κατασκεύαζε.

Σκηνοθετημένος τόπος θανάτου

Τα νέα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας ανατρέπουν πλήρως την αρχική εκδοχή. Ο 63χρονος είχε εντοπιστεί νεκρός στις 12 Ιανουαρίου στον αύλειο χώρο της πατρικής του οικίας στο χωριό Φοινίκι. Αρχικά, ο θάνατός του αποδόθηκε σε ατύχημα εντός του σπιτιού.

Ωστόσο, η έρευνα αποκάλυψε ότι ο άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια εργασιών σε άλλη οικία. Ο χώρος όπου σημειώθηκε το δυστύχημα βρέθηκε ύποπτα καθαρός, γεγονός που προκάλεσε υποψίες στις Αρχές.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, στενοί συγγενείς του θύματος φέρονται να μετέφεραν τη σορό του, επιχειρώντας να σκηνοθετήσουν διαφορετικό τόπο θανάτου. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι μετέφεραν το άψυχο σώμα με αυτοκίνητο σε απόσταση περίπου 150 μέτρων, τοποθετώντας το στην αυλή του πατρικού του. Η εταιρεία για λογαριασμό της οποίας εκτελούνταν οι εργασίες ανήκε στη σύζυγο του 63χρονου. Ο θάνατός του εν ώρα εργασίας θα μπορούσε να επιφέρει ποινικές ευθύνες στους συγγενείς, γεγονός που φαίνεται να τους οδήγησε στη συγκάλυψη.

Το περιστατικό συνέβη στις 12 Ιανουαρίου, με τους εμπλεκόμενους να διαμορφώνουν τον χώρο ώστε να φαίνεται πως το δυστύχημα έγινε εκεί. Σύμφωνα με μαρτυρίες, στο χωριό ήταν «κοινό μυστικό» ότι τα γεγονότα δεν είχαν εξελιχθεί όπως αρχικά δηλώθηκαν.

«Ήταν κοινό μυστικό το τι είχε συμβεί»

Κάτοικος της περιοχής δήλωσε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» ότι όλοι γνώριζαν την πραγματική αιτία του θανάτου. «Ήτανε κοινό μυστικό εδώ στην τοπική κοινωνία αυτό, ότι είχε συμβεί έτσι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος περιέγραψε ότι ο 63χρονος και οι συγγενείς του εργάζονταν σε οικοδομή, κατασκευάζοντας σκεπές, ενώ η εταιρεία ανήκε στη σύζυγο του θύματος. «Προφανώς επειδή ήτανε ανασφάλιστοι και δεν είχαν άδεια για την οικοδομή, το κάνανε γι’ αυτό το λόγο», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον κάτοικο, οι πρώτες πληροφορίες μιλούσαν για πτώση από σκάλα στο σπίτι, ωστόσο η μορφή του προσώπου του νεκρού υποδείκνυε βαρύτερα τραύματα. Όπως είπε, τόσο ο αδελφός όσο και η σύζυγος του 63χρονου φαινόταν να κινούνται κανονικά τις επόμενες ημέρες.

Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία

Το Φοινίκι Λακωνίας παραμένει συγκλονισμένο από την υπόθεση. Κάτοικοι κάνουν λόγο για έναν ήσυχο και αγαπητό άνθρωπο, γνωστό για τη συνέπειά του στη δουλειά και την οικογένειά του.

«Έκανε εντύπωση ο ξαφνικός θάνατός του. Απεδόθη σε ατύχημα. Δεν ξέραμε λεπτομέρειες», ανέφερε φίλος του στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα». Άλλος κάτοικος είπε: «Τον ξέρω τον άνθρωπο. Ήταν καλός. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Είμαστε όλοι μουδιασμένοι».

Ο 63χρονος, σύμφωνα με μαρτυρίες, ήταν βιοπαλαιστής, εργαζόταν χρόνια στην οικοδομή και είχε καλές σχέσεις με όλους. «Ήσυχος, καλός οικογενειάρχης και κοινωνικός», τόνισε στενός φίλος του.

Κάτοικοι που γνωρίζουν την οικογένεια εκφράζουν την έκπληξή τους, μιλώντας για μια «δεμένη και αγαπημένη οικογένεια». «Εξαιρετικοί άνθρωποι, βιοπαλαιστές όλοι, δεν έχουν ενοχλήσει κανέναν», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης

Ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, σχολίασε την εξιχνίαση της υπόθεσης, επισημαίνοντας τη σημασία της μεθοδικής έρευνας που αποκάλυψε την αλήθεια πίσω από τον σκηνοθετημένο τόπο θανάτου.

Η τραγική αυτή ιστορία έχει συγκλονίσει το μικρό χωριό της Λακωνίας, καθώς κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι πίσω από έναν φαινομενικά απλό θάνατο κρυβόταν μια τόσο δραματική οικογενειακή υπόθεση.