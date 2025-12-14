Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου 13 Δεκέμβριου, όταν το κοριτσάκι εντοπίστηκε μέσα στο πηγάδι, μένοντας εγκλωβισμένο για τουλάχιστον 50 λεπτά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το παιδί βρέθηκε στο πηγάδι όταν κατά τη διάρκεια παιχνιδιού με τις φίλες του , προσπάθησε να βρει μία καλή κρυψώνα και πάτησε πάνω στο πηγάδι, όπου υποχώρησαν τα προστατευτικά και έπεσε μέσα.

Οι εθελοντές πυροσβέστες, με επαγγελματισμό και αποφασιστικότητα, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν το κορίτσι, μέσα από το πηγάδι που είχε 5 μέτρα νερό.