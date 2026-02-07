Επιστήμονες στο Κλίβελαντ ανακάλυψαν έναν απρόσμενο «διακόπτη» που βοηθά το ανθρώπινο σώμα να παράγει λίπος — και η απενεργοποίησή του είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Η παχυσαρκία και η λιπώδης νόσος του ήπατος αυξάνονται ραγδαία παγκοσμίως, καθώς οι διατροφές γίνονται ολοένα πιο πλούσιες σε θερμίδες και ο τρόπος ζωής λιγότερο δραστήριος. Οι δύο αυτές παθήσεις συνδέονται στενά με καρδιαγγειακά προβλήματα, αυξημένη χοληστερόλη και πρόωρο θάνατο.

Η ανακάλυψη του ενζύμου που ενεργοποιεί την παραγωγή λίπους

Σε έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Science Signaling, ερευνητές από το University Hospitals και το Case Western Reserve University εντόπισαν ένα έως τώρα άγνωστο ένζυμο, το SCoR2. Το ένζυμο αυτό αφαιρεί το μονοξείδιο του αζώτου από πρωτεΐνες που ρυθμίζουν τη συσσώρευση λίπους. Όταν το μονοξείδιο αφαιρείται, η παραγωγή λίπους ενεργοποιείται, αποδεικνύοντας ότι το SCoR2 είναι καθοριστικό για τη διαδικασία λιπογένεσης.

Η αναστολή του ενζύμου σταμάτησε την αύξηση βάρους

Η ερευνητική ομάδα προχώρησε στη δοκιμή της αναστολής του SCoR2, τόσο με γενετικές μεθόδους όσο και μέσω ανάπτυξης φαρμάκου που εμποδίζει τη δράση του ενζύμου. Σε πειραματόζωα, η αναστολή του SCoR2 σταμάτησε την αύξηση του σωματικού βάρους, προστάτευσε το ήπαρ από βλάβες και μείωσε τα επίπεδα της «κακής» χοληστερόλης.

«Έχουμε μια νέα κατηγορία φαρμάκων που αποτρέπει την αύξηση βάρους και μειώνει τη χοληστερόλη — μια πιθανή θεραπεία για την παχυσαρκία και τα καρδιαγγειακά νοσήματα, με επιπλέον οφέλη για το ήπαρ», εξήγησε ο επικεφαλής της μελέτης, Jonathan Stamler, MD, President and Co-Founder του Harrington Discovery Institute, Distinguished University Professor, Robert S. and Sylvia K. Reitman Family Foundation Professor of Cardiovascular Innovation, και Professor of Medicine and of Biochemistry στο University Hospitals και το Case Western Reserve University.

Ο ρόλος του μονοξειδίου του αζώτου στη ρύθμιση λίπους και χοληστερόλης

Ο Dr. Stamler επεσήμανε ότι το μονοξείδιο του αζώτου λειτουργεί ως φυσικό «φρένο» στην παραγωγή λίπους στους ιστούς. «Στο ήπαρ, το μονοξείδιο του αζώτου αναστέλλει τις πρωτεΐνες που δημιουργούν λίπος και χοληστερόλη. Στον λιπώδη ιστό, αναστέλλει το γενετικό πρόγραμμα που παράγει τα ένζυμα υπεύθυνα για τη δημιουργία λίπους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι ερευνητές σχεδιάζουν τώρα να προχωρήσουν το φάρμακο σε κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους, διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει περίπου 18 μήνες. «Η ομάδα μας ανυπομονεί να αναπτύξει περαιτέρω ένα φάρμακο πρώτης κατηγορίας που θα μπλοκάρει την αύξηση βάρους και θα μειώνει τη χοληστερόλη, με θετικά αποτελέσματα για την υγεία του ήπατος», πρόσθεσε ο Dr. Stamler.

Στήριξη της ανάπτυξης του φαρμάκου και προοπτικές

Η ανάπτυξη του φαρμάκου υποστηρίζεται από το Harrington Discovery Institute στο University Hospitals, έναν οργανισμό που επικεντρώνεται στη μετατροπή επιστημονικών ανακαλύψεων σε θεραπείες για ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες. Το Ινστιτούτο, που διανύει το 13ο έτος λειτουργίας του, διαθέτει πλέον χαρτοφυλάκιο 227 υπό ανάπτυξη φαρμάκων, έχει υποστηρίξει 75 ιδρύματα, συμβάλει στη δημιουργία 46 εταιρειών, ενώ 24 φάρμακα βρίσκονται ήδη σε κλινικές δοκιμές και 15 έχουν αδειοδοτηθεί σε φαρμακευτικές εταιρείες.