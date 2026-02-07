Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε από τα Γιάννενα ο Αλέξης Τσίπρας, κατηγορώντας τoν για ανισότητες, διαφθορά, αδιαφάνεια, συσκότιση και περιφρόνηση της λογοδοσίας, κατά την παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη».

Ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το σύνθημα της νέας προσπάθειας είναι «διαφάνεια παντού και άνεμος εντιμότητας και δικαιοσύνης που θα σαρώσει τα παλιά στερεότυπα», θέτοντας στο επίκεντρο την ανάγκη για πολιτική και κοινωνική ανανέωση.

Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε τους επτά βασικούς άξονες για μια νέα πορεία της χώρας, όπως τους έχει επεξεργαστεί το Ινστιτούτο του. Οι προτάσεις επικεντρώνονται στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και την επίτευξη τεχνολογικής αυτονομίας.

«Βρίσκομαι ξανά εδώ, για να σας καλέσω να αρματώσουμε το πλοίο για νέα ταξίδια, όπως λέω και στο τέλος του βιβλίου», ανέφερε, απευθύνοντας κάλεσμα στο κοινό του στο τέλος της ομιλίας του.

Κατά την παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη», για το ιστορικό και πολιτικό του αποτύπωμα συζήτησαν ο Μιχάλης Καλογήρου, δικηγόρος – πρώην υπουργός, ο Πέτρος Κόκκαλης, πρώην ευρωβουλευτής, η Μαρία Κατσουλίδη, ηθοποιός και καθηγήτρια υποκριτικής, ο Δημήτρης Κιτσικόπουλος, ηλεκτρολόγος μηχανικός και συντονιστής της ΚΟΙΝΣΕΠ Electra Energy, καθώς και ο Γεώργιος Μπουλμπασάκος, γιατρός και πρώην Διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Ευαγγελισμού.