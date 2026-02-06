Στις αποκαλύψεις των αρχείων Έπστιν που σχετίζονται με τον ίδιο και τον Αλέξη Τσίπρα αναφέρθηκε ο Γιάνης Βαρουφάκης σε συνέντευξή του στο Kontra Channel. Ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 τόνισε χαρακτηριστικά:

«Ο Αλέξης Τσίπρας, κατ’ εντολή τους, “πήρε το κεφάλι” μου. Και αυτή είναι η έκφραση που χρησιμοποιούν οι ίδιοι στα e-mails του Έπστιν».

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών επεσήμανε ότι τα έγγραφα αποκαλύπτουν τη διπλή στάση των δανειστών: «Στον ελληνικό λαό έλεγαν “την πάτησες που είχες υπουργό Οικονομικών τον Βαρουφάκη”, ενώ μεταξύ τους έλεγαν ότι “ο ελληνικός λαός την πάτησε με την απομάκρυνσή μου”».

Σχολιάζοντας την απομάκρυνσή του από την κυβέρνηση, ο Βαρουφάκης υποστήριξε ότι «ήταν όρος για να τον αγκαλιάσουν και να τον κάνουν δικό τους, να προσχωρήσει στο τροϊκανικό μπλοκ». Παράλληλα, τόνισε ότι «αφού τον αγκάλιασαν, τον χρησιμοποίησαν 4–5 χρόνια για να κάνει τη “βρωμοδουλειά”, να στρώσει το έδαφος για τον Μητσοτάκη και στη συνέχεια τον πέταξαν σαν στυμμένη λεμονόκουπα».

Για την επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού στην κεντρική πολιτική σκηνή, ο Βαρουφάκης σχολίασε δηκτικά: «Τώρα ο δόλιος προσπαθεί να κάνει comeback με rebranding. Αυτό είναι το θλιβερό της υπόθεσης».