Σύμφωνα με νέα έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Ιανουάριο 2026 σε σχέση με τον Ιανουάριο 2025 διαμορφώθηκε στο +2,45%. Σε μηνιαία βάση, δηλαδή σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2025, ο δείκτης τιμών αυξήθηκε κατά 1,57%, ενώ ο μέσος πληθωρισμός στο κυλιόμενο 12μηνο (Δεκέμβριος 2024 – Νοέμβριος 2025) είναι +1,49%.

Κατηγορίες με τις Μεγαλύτερες Μειώσεις Τιμών

Απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού: -4,26%

Τροφές και είδη για κατοικίδια: -3,13%

Τρόφιμα παντοπωλείου: -1,99%

Τυροκομικά: -1,68%

Είδη μιας χρήσης, οικιακά και είδη για πάρτι: -1,65%

Οι μειώσεις οφείλονται στην ομαλοποίηση της αγοράς και τη μείωση των τιμών παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα.

Κατηγορίες με τις Μεγαλύτερες Ανοδικές Τάσεις Τιμών

Φρέσκα κρέατα: +13,18%

Είδη πρωινού & ροφήματα: +10,07%

Μπισκότα, σοκολάτες, ζαχαρώδη: +6,32%

Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά: +5,90%

Αλκοολούχα ποτά: +5,07%

Οι αυξήσεις στα φρέσκα κρέατα οφείλονται σε διεθνείς ανατιμήσεις και μείωση του ζωικού κεφαλαίου, ενώ οι αυξήσεις στα γλυκά και ροφήματα σχετίζονται με τις διεθνείς τιμές κακάο και καφέ.

Λόγοι Συγκράτησης Τιμών στα Σούπερ Μάρκετ

Μεγάλες αλυσίδες και οικονομίες κλίμακας : Τα μεγάλα καταστήματα διαχειρίζονται μεγάλους όγκους και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, περιορίζοντας τον πληθωρισμό.

Υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων : Τα καταστήματα ανανεώνουν γρήγορα τα αποθέματά τους, προσαρμόζοντας τις τιμές πιο άμεσα.

Προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας: Αυξάνουν το μερίδιο πωλήσεων και συμβάλλουν στη συγκράτηση τιμών.

Η επίδραση της πρόσφατης πρωτοβουλίας μείωσης τιμών δεν αποτιμάται στην παρούσα έρευνα, καθώς επηρέασε μόνο λίγες ημέρες του Οκτωβρίου.