Επίδομα έως 600 ευρώ καταβάλλεται κάθε μήνα σε εργαζόμενους-δικαιούχους, επιπλέον του μισθού τους. Το ποσό του επιδόματος διαμορφώνεται ανάλογα με την ειδικότητα και μπορεί να φτάσει μέχρι τα 600 ευρώ.

Δικαιούχοι είναι τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία λαμβάνουν το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας και επικινδυνότητας, καθώς και το επίδομα ευθύνης.

Το επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας και επικινδυνότητας χορηγείται λόγω της φύσης των καθηκόντων των στελεχών, της επικινδυνότητας που απορρέει από αυτά, αλλά και της απασχόλησης χωρίς σταθερό ωράριο ή πέραν του κανονικού ωραρίου. Το ποσό ορίζεται κατά μισθολογική βαθμίδα.

Το επίδομα προσαυξάνεται κατά 70 ευρώ για στελέχη που είναι έγγαμα ή έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης χωρίς τέκνα και κατά 130 ευρώ για όσους έχουν ένα ή περισσότερα τέκνα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 15 του ν. 4354/2015. Σε περιπτώσεις όπου και οι δύο σύζυγοι ή συμβιούντες αμείβονται βάσει του ίδιου πλαισίου, η προσαύξηση καταβάλλεται και στους δύο.

Η καταβολή του επιδόματος προϋποθέτει ότι οι δικαιούχοι παρέχουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στα καθήκοντα που δικαιολογούν τη χορήγησή του. Εάν υπάρξει απομάκρυνση λόγω απόσπασης, μετακίνησης, διάθεσης ή εκπαιδευτικής άδειας άνω των δύο μηνών, η καταβολή του επιδόματος διακόπτεται, κατόπιν βεβαίωσης του αρμόδιου προϊσταμένου.

Επίδομα θέσης ευθύνης

Το επίδομα θέσης ευθύνης καθορίζεται επίσης κατά μισθολογική βαθμίδα και αφορά στελέχη που ασκούν καθήκοντα διοίκησης ή ευθύνης.

Προϋπόθεση για τη χορήγηση του συγκεκριμένου επιδόματος είναι η πραγματική άσκηση των καθηκόντων που αντιστοιχούν στη θέση ευθύνης.