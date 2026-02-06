Η Παγκόσμια Αντιντόπινγκ Υπηρεσία (WADA) ενδέχεται να ξεκινήσει έρευνα αν προκύψουν στοιχεία ότι άνδρες αλπινιστές κάνουν ενέσεις στα γεννητικά τους όργανα με σκοπό τη βελτίωση της αθλητικής απόδοσης.

Τον Ιανουάριο, η γερμανική εφημερίδα Bild ανέφερε ότι αλπινιστές πραγματοποιούν ενέσεις υαλουρονικού οξέος στα γεννητικά τους όργανα πριν από τη μέτρηση για τα στολές τους.

Το υαλουρονικό οξύ, το οποίο δεν απαγορεύεται στον αθλητισμό, μπορεί να αυξήσει την περίμετρο του πέους κατά ένα έως δύο εκατοστά.

Η Παγκόσμια Υπηρεσία Αντιντόπινγκ (WADA) ενδέχεται να προχωρήσει σε έρευνα, εφόσον προκύψουν στοιχεία ότι άνδρες αθλητές του άλματος με σκι προχωρούν σε ενέσεις στο πέος τους με στόχο τη βελτίωση των επιδόσεών τους.

Τον Ιανουάριο, η γερμανική εφημερίδα Bild ανέφερε ότι ορισμένοι αθλητές έκαναν εγχύσεις υαλουρονικού οξέος στο πέος τους, πριν υποβληθούν σε ογκομέτρηση του σώματός τους.

Η ογκομέτρηση είναι απαραίτη ώστε να προσδιοριστεί με ακρίβεια το μέγεθος της στολής που θα φορούν καθώς από αυτό εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό και η διάρκεια του άλματος.

Η ουσία αυτή, που δεν περιλαμβάνεται στη λίστα απαγορευμένων ουσιών, μπορεί να αυξήσει την περίμετρο του πέους κατά ένα έως δύο εκατοστά.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία Σκι (FIS), μια τέτοια πρακτική θα μπορούσε να αυξήσει την επιφάνεια της στολής, προσφέροντας θεωρητικά μεγαλύτερη ώρα πτήσης στον αέρα. Όπως δήλωσε ο διευθυντής αγώνων ανδρών της FIS, Σάντρο Περτίλε, «κάθε επιπλέον εκατοστό στη στολή μετράει· αν η επιφάνειά της είναι 5% μεγαλύτερη, πετάς πιο μακριά».

Η θέση της WADA και οι αντιδράσεις

Σε συνέντευξη Τύπου στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο-Κορτίνα, ο γενικός διευθυντής της WADA, Ολιβιέ Νίγκλι, δήλωσε πως δεν γνωρίζει λεπτομέρειες για το άθλημα και πώς μια τέτοια πρακτική θα μπορούσε να επηρεάσει την απόδοση. «Αν προκύψει κάτι, θα το εξετάσουμε για να διαπιστώσουμε αν σχετίζεται με ντόπινγκ», πρόσθεσε.

Ο Πολωνός πρόεδρος της WADA, Βίτολντ Μπάνκα, αντιμετώπισε το θέμα με χιούμορ, λέγοντας: «Το άλμα με σκι είναι πολύ δημοφιλές στην Πολωνία, οπότε σας υπόσχομαι ότι θα το ερευνήσω».

Από την πλευρά της FIS, ο διευθυντής επικοινωνίας Μπρούνο Σάσι ανέφερε στο BBC Sport ότι «δεν υπάρχει καμία ένδειξη ή απόδειξη πως κάποιος αθλητής έχει χρησιμοποιήσει ένεση υαλουρονικού οξέος για να αποκτήσει αγωνιστικό πλεονέκτημα».

Οι κανονισμοί και τα προηγούμενα περιστατικά

Πριν από κάθε σεζόν, οι αθλητές του άλματος με σκι υποβάλλονται σε μέτρηση με τρισδιάστατους σαρωτές σώματος, φορώντας μόνο «ελαστικά, εφαρμοστά εσώρουχα». Οι κανονισμοί ορίζουν ότι οι στολές πρέπει να έχουν περιθώριο μόλις 2-4 εκατοστών, ενώ μετράται και το ύψος του καβάλου, το οποίο πρέπει να αντιστοιχεί στο πραγματικό ύψος του αθλητή με επιπλέον 3 εκατοστά για τους άνδρες.

Το υαλουρονικό οξύ μπορεί να παραμείνει στο σώμα έως και 18 μήνες. Δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφονται προσπάθειες αλλοίωσης των στολών για βελτίωση των επιδόσεων. Τον Αύγουστο, οι Νορβηγοί Ολυμπιονίκες Μάριους Λίντβικ και Γιοχάν Αντρέ Φόρφανγκ τιμωρήθηκαν με τρίμηνη αποβολή για παραποίηση στολών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τρόντχαϊμ.

Αργότερα αποδείχθηκε ότι οι ίδιοι δεν γνώριζαν για την παραποίηση, ωστόσο η FIS ανέφερε πως η ομάδα τους «προσπάθησε να εξαπατήσει το σύστημα» χρησιμοποιώντας ενισχυμένες ραφές στις στολές. Και οι δύο αθλητές αναμένεται να συμμετάσχουν στους φετινούς Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου ο ανδρικός διαγωνισμός άλματος με σκι ξεκινά τη Δευτέρα.