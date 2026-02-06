Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε μεταξύ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και της Ένωσης Δήμων Κύπρου με στόχο τη συζήτηση θεσμικών και οικονομικών ζητημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε Ελλάδα και Κύπρο.

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) με αντιπροσωπεία της Ένωσης Δήμων Κύπρου, σε συνέχεια της διαρκούς και ουσιαστικής επικοινωνίας των δύο φορέων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θεσμικά ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε Ελλάδα και Κύπρο, οικονομικά θέματα που απασχολούν τους Δήμους, καθώς και η προοπτική διοργάνωσης κοινών εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών.

Από πλευράς ΚΕΔΕ συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Καφαντάρης και στελέχη της Ένωσης. Από πλευράς Ένωσης Δήμων Κύπρου συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Ένωσης και Δήμαρχος Λάρνακας κ. Ανδρέας Βύρας, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Δήμαρχος Λευκωσίας κ. Χαράλαμπος Προύντζος και ο Διευθυντής της Ένωσης Δήμων Κύπρου Δρ. Μιχάλης Σωκράτους.

Οι σχέσεις των δύο Ενώσεων είναι διαχρονικά βαθιές και στηρίζονται στην αμοιβαία εκτίμηση και τον κοινό προσανατολισμό για ισχυρή, σύγχρονη και αποτελεσματική Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τόσο ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Λάζαρος Κυρίζογλου όσο και ο Γενικός Γραμματέας κ. Δημήτρης Καφαντάρης, καθώς και στελέχη της ΚΕΔΕ, παρευρίσκονται συστηματικά στις ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις της Ένωσης Δήμων Κύπρου στην Κύπρο. Αντίστοιχα, το Προεδρείο και στελέχη της Ένωσης Δήμων Κύπρου δίνουν σταθερά το «παρών» στα ετήσια συνέδρια της ΚΕΔΕ στην Ελλάδα.

Σε δήλωσή του, ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης τόνισε:

«Η συνεργασία μας με την Ένωση Δήμων Κύπρου δεν είναι τυπική· είναι ουσιαστική, διαρκής και στρατηγική. Κινούμαστε με κοινό βηματισμό σε όλα τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν την Αυτοδιοίκηση και εργαζόμαστε από κοινού για την ενίσχυση του θεσμικού της ρόλου.»

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι:

«Η ΚΕΔΕ παραμένει σταθερά στο πλευρό της Ένωσης Δήμων Κύπρου και είναι έτοιμη να παρέχει την τεχνογνωσία και την εμπειρία της σε κάθε τομέα όπου αυτό ζητηθεί. Η ανταλλαγή γνώσης και καλών πρακτικών αποτελεί βασικό εργαλείο για την πρόοδο των τοπικών κοινωνιών μας.»

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου και Δήμαρχος Λάρνακας κ. Ανδρέας Βύρας δήλωσε:

«Ήταν μια πολύ εποικοδομητική συνάντηση με θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Μεταξύ άλλων, συζητήσαμε τον τρόπο κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στην Ελλάδα και ανταλλάξαμε απόψεις για κρίσιμα θεσμικά και οικονομικά ζητήματα που απασχολούν τους Δήμους μας. Παράλληλα, θέσαμε στο επίκεντρο την επόμενη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων Κύπρου, την οποία επιθυμούμε να πραγματοποιήσουμε στα πρότυπα του ετήσιου συνεδρίου της ΚΕΔΕ, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θεσμική μας λειτουργία και την εξωστρέφεια της Αυτοδιοίκησης.»

Η συνάντηση επιβεβαίωσε τη βούληση των δύο πλευρών για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας και ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με στόχο τη διαρκή αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε Ελλάδα και Κύπρο.