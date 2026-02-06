Το FIAT Pandina αποτελεί την εξέλιξη του Panda. Το γνώριμο μοντέλο της Fiat προσφέρεται ήδη στην αγορά, με τιμή από  €15.490 ευρώ με ιδιαίτερα πλούσιο εξοπλισμό όπως πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος κ.α. Επίσης, η πιο πλούσια εκδοχή, η Cross διαθέτει επιπλέον της Icon λεπτομέρειες που δίνουν off-road ύφος, τροχούς 15”, φιμέ πίσω τζάμια, αισθητήρα φωτός/βροχής.

Ο βασικός εξοπλισμός του Pandina Icon περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών, αυτόματο φρενάρισμα, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, ανίχνευση κόπωσης οδηγού, cruise control, σύστημα ήχου με οθόνη 5”, αισθητήρες παρκαρίσματος και Bluetooth.

Η έκδοση Cross διαφοροποιείται με off-road λεπτομέρειες, μεγαλύτερους τροχούς, φιμέ τζάμια και infotainment με οθόνη αφής 7 ιντσών και υποστήριξη Android Auto/ Apple CarPlay.

Την κίνηση του FIAT Pandina εξασφαλίζει ένας υβριδικός κινητήρας βενζίνης που αποδίδει 65 HP και σε συνδυασμό με κιβώτιο έξι σχέσεων διακρίνεται για την οικονομία καυσίμου που επιτυγχάνει.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης στα «15 ΛΕΠΤΑ» με τον Γιώργο Παπαχρήστο
Τελευταία Νέα