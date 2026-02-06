Το FIAT Pandina αποτελεί την εξέλιξη του Panda. Το γνώριμο μοντέλο της Fiat προσφέρεται ήδη στην αγορά, με τιμή από €15.490 ευρώ με ιδιαίτερα πλούσιο εξοπλισμό όπως πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος κ.α. Επίσης, η πιο πλούσια εκδοχή, η Cross διαθέτει επιπλέον της Icon λεπτομέρειες που δίνουν off-road ύφος, τροχούς 15”, φιμέ πίσω τζάμια, αισθητήρα φωτός/βροχής.

Ο βασικός εξοπλισμός του Pandina Icon περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών, αυτόματο φρενάρισμα, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, ανίχνευση κόπωσης οδηγού, cruise control, σύστημα ήχου με οθόνη 5”, αισθητήρες παρκαρίσματος και Bluetooth.

Η έκδοση Cross διαφοροποιείται με off-road λεπτομέρειες, μεγαλύτερους τροχούς, φιμέ τζάμια και infotainment με οθόνη αφής 7 ιντσών και υποστήριξη Android Auto/ Apple CarPlay.

Την κίνηση του FIAT Pandina εξασφαλίζει ένας υβριδικός κινητήρας βενζίνης που αποδίδει 65 HP και σε συνδυασμό με κιβώτιο έξι σχέσεων διακρίνεται για την οικονομία καυσίμου που επιτυγχάνει.