Ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας επενέβη σε ένοπλη ληστεία στη νότια περιοχή του Σάο Πάολο, σκοτώνοντας έναν από τους δράστες με το υπηρεσιακό του όπλο.

Ο κουρέας μόλις είχε ολοκληρώσει την περιποίηση της κόμης του αστυνομικού, όταν αυτός αντιλήφθηκε ότι ένοπλοι ληστές επιχειρούσαν να κλέψουν μία Porsche έξω από το κουρείο και άνοιξε πυρ από το παράθυρο εναντίον τους. Ο τραυματισμένος ληστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά του. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο αξιωματικός είδε τη ληστεία και παρενέβη, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ανταλλαγή πυροβολισμών. Ο ύποπτος δέχθηκε μία σφαίρα.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του κόσμου μέσω του διαδικτύου, φαίνεται ο αστυνομικός, ντυμένος με μαύρη μπλούζα, να παρακολουθεί κινήσεις έξω από το κουρείο. Ένας άνδρας με κράνος μοτοσικλετιστή πλησιάζει ένα άτομο κοντά σε όχημα, λίγο πριν δεχθεί τα πυρά. Ο αστυνομικός πυροβολεί τουλάχιστον τέσσερις φορές, σύμφωνα με το βίντεο, χωρίς ο ύποπτος να προλάβει να αντιδράσει. Στο σημείο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα πυροβόλο όπλο.

Ο αστυνομικός, του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, δεν τραυματίστηκε. Η υπόθεση ερευνάται από το 26ο Αστυνομικό Τμήμα, το οποίο θα εξετάσει τις συνθήκες του περιστατικού και τη δυναμική της συμπλοκής.