Τουλάχιστον δύο ύποπτοι σκοτώθηκαν την Τετάρτη κατά τη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος στο Ρίο ντε Τζανέιρο, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών. Το περιστατικό σημειώθηκε τρεις εβδομάδες μετά την ευρείας κλίμακας επέμβαση των δυνάμεων ασφαλείας που είχε αφήσει πίσω της 121 νεκρούς στη βραζιλιάνικη μεγαλούπολη.

Κοινός στόχος και των δύο επιχειρήσεων ήταν η συμμορία Comando Vermelho («Κόκκινη Διοίκηση»), μία από τις ισχυρότερες εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών στη Βραζιλία. Η οργάνωση διατηρεί προπύργια κυρίως στις φαβέλες, τις πυκνοκατοικημένες φτωχογειτονιές των μεγάλων πόλεων.

«Πρόκειται για την καταπολέμηση της Comando Vermelho (…) η οποία εκμεταλλεύεται την εδαφική επέκτασή της για να επιδίδεται σε σειρά εγκλημάτων», δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας του Ρίο, Φελίπε Κούρι, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της υπηρεσίας του.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης, αστυνομικές δυνάμεις εισέβαλαν στη Βίλα Κένεντι, φαβέλα στα δυτικά της πόλης, με στόχο την εξάρθρωση πυρήνα της συμμορίας που ειδικευόταν στις κλοπές αυτοκινήτων, όπως ανέφερε η χωροφυλακή της Πολιτείας Ρίο ντε Τζανέιρο σε δική της ανακοίνωση.

«Μέχρι στιγμής, οκτώ κακοποιοί συνελήφθησαν και άλλοι δύο εξουδετερώθηκαν», ανέφερε η αστυνομία στον απολογισμό της επιχείρησης. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, κατασχέθηκαν δύο τουφέκια, ένα πιστόλι, δύο χειροβομβίδες και «μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών που είχαν κρύψει οι κακοποιοί σε σχολείο», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η προηγούμενη αιματηρή επιχείρηση και οι αντιδράσεις

Στις 28 Οκτωβρίου, περίπου 2.500 αστυνομικοί είχαν συμμετάσχει σε άλλη μεγάλη επιχείρηση, τη φονικότερη αυτού του είδους στη χώρα, με 121 νεκρούς, ανάμεσά τους τέσσερις αστυνομικοί. Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, είχε καταδικάσει τότε τη «σφαγή».

Παρά τις έντονες επικρίσεις από οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τον τρόπο διεξαγωγής της επιχείρησης, ένα σημαντικό τμήμα της κοινής γνώμης τη χαιρέτισε ως απαραίτητη δράση για την αποκατάσταση της ασφάλειας.