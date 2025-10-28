Τουλάχιστον 18 ύποπτοι σκοτώθηκαν και αρκετοί αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης των αρχών στο Ρίο ντε Τζανέιρο, σύμφωνα με ανακοίνωση των βραζιλιάνικων υπηρεσιών ασφαλείας. Στην επιχείρηση συμμετείχαν περίπου 2.500 αστυνομικοί που είχαν στόχο την εξάρθρωση κυκλωμάτων εμπορίας ναρκωτικών.

«Μέχρι στιγμής, έχουμε 56 συλλήψεις και 18 εγκληματίες εξουδετερώθηκαν», δήλωσε ο κυβερνήτης της πολιτείας του Ρίο ντε Τζανέιρο, Κλαούντιο Κάστρο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, υπογραμμίζοντας την έκταση της επιχείρησης.

Ο Κάστρο χαρακτήρισε την επιχείρηση ως τη «μεγαλύτερη στην ιστορία» της νοτιοανατολικής πολιτείας, τονίζοντας ότι στόχος ήταν η αποδυνάμωση των εγκληματικών οργανώσεων που δρουν στις φαβέλες της περιοχής.

«Δυστυχώς, υπάρχουν και νεκροί αστυνομικοί», πρόσθεσε ο κυβερνήτης, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον αριθμό των θυμάτων μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας.