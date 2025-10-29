Περισσότερα από 40 πτώματα κείτονταν νωρίς σήμερα το πρωί σε δρόμο του συμπλέγματος από φαβέλες Πένχα στο Ρίο ντε Τζανέιρο, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, που μίλησε στο Reuters, μια ημέρα μετά τη φονικότερη αστυνομική επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος στην πολιτεία του Ρίο.

Οι Αρχές του Ρίο ντε Τζανέιρο ανακοίνωσαν χθες ότι τουλάχιστον 64 άνθρωποι, ανάμεσά τους και τέσσερις αστυνομικοί, σκοτώθηκαν στη διάρκεια της επιχείρησης, ενώ αργότερα σήμερα αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα νεότερος απολογισμός.

Τα πτώματα μετέφεραν στο δρόμο οι κάτοικοι, που αναζητούσαν αγνοούμενους συγγενείς τους μετά την επιχείρηση, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

Ρίο ντε Τζανέιρο

Η αστυνομική επιχείρηση σημειώθηκε λίγες ημέρες προτού το Ρίο φιλοξενήσει διοργανώσεις, που συνδέονται με τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα, γνωστή ως COP30, περιλαμβανομένης της Παγκόσμιας Συνόδου των Δημάρχων του Δικτύου C40 για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της τελετής απονομής του Βραβείου Earthshot, που έχει ιδρύσει ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ της Βρετανίας.

Η Αστυνομία έχει συχνά πραγματοποιήσει μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις κατά του οργανωμένου εγκλήματος ενόψει σημαντικών διοργανώσεων στο Ρίο, το οποίο φιλοξένησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2016, τη Σύνοδο της G20 το 2024 και τη Σύνοδο Κορυφής των BRICS τον Ιούλιο.

Πορτοφόλι
Δώρο Χριστουγέννων 2025: Η ανατροπή που κανείς δεν περιμένει – Ποιοι θα πάρουν ολόκληρο και ποιοι μισό
Μισθοί και συντάξεις: Δείτε πόσα χρήματα θα πάρετε το 2026 – Αναλυτικός πίνακας
Νέα επιδόματα ΔΥΠΑ: Ποιοι θα πάρουν έως 1.118 ευρώ τον μήνα και ποιοι επιχορήγηση 17.500 ευρώ
Ιδιοκτήτες ακινήτων: Πώς να εκμεταλλευτείτε την απαλλαγή φόρου και να νοικιάσετε πιο εύκολα τα κλειστά σπίτια
Κληρονόμοι, προσοχή: Τι αλλάζει από 1η Νοεμβρίου για τις διαθήκες
Τελευταία Νέα