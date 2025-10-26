Δεκαοκτάχρονος Ροδίτης που ζούσε με την οικογένειά του σε πόλη της Βραζιλίας, έπεσε νεκρός από σφαίρες ληστών, την ώρα που εργάζονταν σε εστιατόριο.

Όπως μεταδίδει η Ροδιακή, το γεγονός συγκλονίζει το νησί της Ρόδου και τη γενέτειρα του πατέρα του, το χωριό Ψίνθος. Σημειώνεται ότι η οικογένεια είχε μετακομίσει πριν από μερικά χρόνια στη Βραζιλία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο 18χρονος σήμερα λίγο μετά τις 2 και μισή τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, έπεσε νεκρός από στις σφαίρες αδίστακτων ληστών, οι οποίοι μπήκαν στο εστιατόριο που εργάζονταν ο νεαρός τα Σαββατοκύριακα, προκειμένου να το ληστέψουν.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τη δολοφονία, ούτε αν έχουν συλληφθεί οι δράστες.