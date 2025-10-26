Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και έξι άλλοι τραυματίστηκαν μετά από πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης καλωσορίσματος στο Πανεπιστήμιο Λίνκολν της Πενσυλβανίας το βράδυ του Σαββάτου.

At least 5 people injured in mass shooting at Lincoln University homecoming event https://t.co/RXzqx4dXiQ pic.twitter.com/YYOU9Cumno — New York Post (@nypost) October 26, 2025

Όπως αναφέρει η Νew York Post, σύμφωνα με τις αρχές, οι πυροβολισμοί άρχισαν γύρω στις 9:30 μ.μ. κατά τη διάρκεια μιας «γιορτής» κοντά στο γήπεδο ποδοσφαίρου του ιστορικού πανεπιστημίου, περίπου 50 μίλια δυτικά της Φιλαδέλφειας.

«Αυτή είναι μια καταστροφική νύχτα στο νότιο Chester County στο Πανεπιστήμιο Λίνκολν», δήλωσε ο εισαγγελέας στους δημοσιογράφους το πρωί της Κυριακής.

«Ήταν μια χαοτική σκηνή και οι άνθρωποι έτρεχαν προς όλες τις κατευθύνσεις».

Η αστυνομία συνέλαβε ένα άτομο που βρέθηκε να έχει στην κατοχή του όπλο. Μέχρι τις πρώτες ώρες της Κυριακής δεν είχαν ανακοινωθεί κατηγορίες.

Το θύμα που τραυματίστηκε θανάσιμα δεν έχει ταυτοποιηθεί από τις αρχές.

I’ve been briefed on the shooting at Lincoln University tonight, and my Administration has offered our full support to President Allen and local law enforcement. Please avoid the area, continue to follow the guidance of local law enforcement, and join Lori and me in praying for… — Governor Josh Shapiro (@GovernorShapiro) October 26, 2025