Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 09:00′ το πρωί της Κυριακής (26/10/25) σε μικρή μονοκατοικία στη Λαμία πάνω από την οδό Παρνασσού.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το LamiaReport, νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας 53 ετών, που έμενε στο σπίτι

Ο άνδρας διέμενε μόνος του στη μονοκατοικία και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τους πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, ενώ βοήθησαν δυνάμεις της αστυνομίας για την απομάκρυνση ηλικιωμένης γυναίκας από διπλανό σπίτι.