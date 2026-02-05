Ολο και πιο ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα από τον Μάρτιν Χόνγκλα στον Άρη και με φόντο το επερχόμενο ντέρμπι κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Ο Καμερουνέζος χαφ συμμετείχε στο μεγαλύτερο μέρος της σημερινής προπόνησης και όπως όλα δείχνουν θα είναι στη διάθεση του Μανόλο Χιμένεθ για το ματς της επόμενης Κυριακής (08/02).

Στον αντίποδα, ο Κώστας Γαλανόπουλος συνεχίζει με ατομικό και μειώνει τις ελπίδες του για το ντέρμπι, από το οποίο θα απουσιάσουν σίγουρα οι Άλβαρο και Μισεουί.

Ο Χιμένεθ θα περιμένει τον Γαλανόπουλο μέχρι και αύριο, αλλά το ευχαρίστο είναι ότι ο Χόνγκλα…ανεβαίνει ώστε να καλύψει το κενό του Μόντσου που βρίσκεται στο Μεξικό για να ολοκληρώσει τον δανεισμό του στην Χουάρες.