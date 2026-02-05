Στο Μεξικό βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες ο Μόντσου Ροντρίγκεθ, προκειμένου να ολοκληρώσει τον δανεισμό του στη Χουάρες από τον Άρη.
Τον Ισπανό υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο μάλιστα η… μασκότ της ομάδας και μέχρι το βράδυ αναμένεται να περάσει από ιατρικά ώστε ακολούθως να ρυθμιστούν οι τελευταίες λεπτομέρειες του συμβολαίου του.
OFICIAL💚⚽️
Monchu ha llegado a los #Bravos.@somos_FOX pic.twitter.com/IsZw8PNRlP
— Jaqueline Almodovar (@JaquelineAlmod1) February 5, 2026
Με την επισημοποίηση του δανεισμού του να ξεκαθαρίσουν και οι όροι της συμφωνίας ανάμεσα στον Άρη και τη Χουάρες, όπως και τα χρήματα που θα λάβουν οι Θεσσαλονικείς για τώρα αλλά και εφόσον οι Μεξικανοί αγοράσουν τον παίκτη μετά από έναν χρόνο.
