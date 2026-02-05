Στο Μεξικό βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες ο Μόντσου Ροντρίγκεθ, προκειμένου να ολοκληρώσει τον δανεισμό του στη Χουάρες από τον Άρη.

Τον Ισπανό υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο μάλιστα η… μασκότ της ομάδας και μέχρι το βράδυ αναμένεται να περάσει από ιατρικά ώστε ακολούθως να ρυθμιστούν οι τελευταίες λεπτομέρειες του συμβολαίου του.

Με την επισημοποίηση του δανεισμού του να ξεκαθαρίσουν και οι όροι της συμφωνίας ανάμεσα στον Άρη και τη Χουάρες, όπως και τα χρήματα που θα λάβουν οι Θεσσαλονικείς για τώρα αλλά και εφόσον οι Μεξικανοί αγοράσουν τον παίκτη μετά από έναν χρόνο.