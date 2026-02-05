Η Άρσεναλ είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Αγγλία, καθώς η ομάδα του Αρτέτα βρίσκεται στη πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με έξι βαθμούς.

Οι «κανονιέριδες» στο περασμένο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού ήταν εξαιρετικοί στις επιλογές τους, πράγμα που φαίνεται και μέσα στο γήπεδο. Το ποδόσφαιρο που δείχνει στον αγωνιστικό χώρο στους φιλάθλους, ανεξαρτήτως όμαδας είναι κυριαρχικό και αρκετά ελκυστικό.

Ήδη οι πληροφορίες θέλουν την ομάδα του Λονδίνου, να δαπανήσει 140 εκατομμύρια ευρώ για δύο παίκτες, τον Χούλιαν Άλβαρες της Ατλέτικο Μαδρίτης και του Αγιούμπ Μπουαντί της Λιλ.

Arsenal are now fully focused on summer signings, with Atletico Madrid forward Julian Alvarez and Lille’s teen sensation Ayyoub Bouaddi right at the top of their shopping list. #AFC (@TransferChecker) pic.twitter.com/bSBXMdM6V5 — TRNDR Football (@TRNDRfootball) February 2, 2026

Όσον αφορά την περίπτωση του Άλβαρες, ο 26χρονος επιθετικός των «ροχιμπλάνκος» βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων, με την Ατλέτικο Μαδρίτης να έχει θέσει τον πήχη ιδιαίτερα ψηλά. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, οι Ισπανοί αξιώνουν ποσό που ξεκινά από τα 100 εκατ. ευρώ για να μπουν σε διαδικασία συζήτησης.

Ο Αργεντινός άσος, που μπορεί να αγωνιστεί τόσο στην κορυφή της επίθεσης όσο και στα δύο άκρα, αποτελεί προσωπική επιλογή του Μίκελ Αρτέτα. Ο τεχνικός της Άρσεναλ εκτιμά πως η προσθήκη του Άλβαρες θα απογειώσει την επιθετική γραμμή των «κανονιέρηδων» και θα προσδώσει ποιότητα και ευελιξία στο παιχνίδι της ομάδας του.

Από εκεί και πέρα, έντονο ενδιαφέρον υπάρχει και για τον Μπουαντί. Ο 18χρονος μέσος της Λιλ έχει εντυπωσιάσει με τις φετινές του εμφανίσεις, με το τμήμα σκάουτινγκ της Άρσεναλ να εισηγείται με θέρμη στη διοίκηση την απόκτησή του. Οι «κανονιέρηδες» παρακολουθούν στενά την εξέλιξή του, θεωρώντας πως πρόκειται για μια επένδυση με μεγάλο αγωνιστικό και μεταπωλητικό όφελος.

Η Λιλ, από την πλευρά της, έχει κοστολογήσει τον νεαρό μέσο στα 40 εκατ. ευρώ, ωστόσο δεν αποκλείεται οι απαιτήσεις της να αυξηθούν όσο πλησιάζει το τέλος της σεζόν. Στη γαλλική ομάδα θεωρούν δεδομένο πως το ενδιαφέρον από κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους θα ενταθεί, γεγονός που θα ανεβάσει τον ανταγωνισμό και, κατ’ επέκταση, το τίμημα για τον παίκτη μαροκινής καταγωγής.