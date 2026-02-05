Υπεγράφη η επέκταση της συλλογικής σύμβασης μεταξύ ΕΟΠΥΥ και Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου για τη διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους μέσω ιδιωτικών φαρμακείων, παρουσία του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Υπεγράφη σήμερα η επέκταση της συλλογικής σύμβασης μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) για τη διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων. Τη συμφωνία υπέγραψαν η διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ Θεανώ Καρποδίνη και ο πρόεδρος του ΠΦΣ Απόστολος Βαλτάς, παρουσία του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 22 του Ν. 4213/2013 και της σχετικής υπουργικής απόφασης.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία, σε συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες δράσεις του Οργανισμού —όπως τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και η κατ’ οίκον παράδοση— στοχεύει στη διευκόλυνση των δικαιούχων φαρμακευτικής περίθαλψης. Οι ασθενείς θα μπορούν πλέον να παραλαμβάνουν συγκεκριμένα φάρμακα υψηλού κόστους από το φαρμακείο της επιλογής τους, σε προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, στην πρώτη φάση υλοποίησης θα διατίθενται περίπου 20.000 συνταγές τον μήνα μέσω ιδιωτικών φαρμακείων, έναντι μόλις 1.500 που εξυπηρετούνταν έως σήμερα.

Οι δηλώσεις του υπουργού Υγείας

Ο κ. Γεωργιάδης υπενθύμισε ότι είχε θέσει το ζήτημα της διάθεσης ΦΥΚ από ιδιωτικά φαρμακεία ήδη από το 2013, και τόνισε ότι «σήμερα, το 2026, το εγκαινιάζουμε». Όπως ανακοίνωσε, από τις 16 Φεβρουαρίου θα είναι έτοιμη η πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ για την υποβολή αιτήσεων από ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο και σκλήρυνση κατά πλάκας. «Αυτό ισοδυναμεί περίπου σε 23.000 συνταγές τον μήνα, που είναι οι πρώτες που απελευθερώνουμε μέσα στον Φεβρουάριο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι να φτάσουν τις 66.000 συνταγές μηνιαίως το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ δεν καταργούνται. «Ίσα-ίσα που τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και κράτησαν το σύστημα όρθιο», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι οι ασθενείς αποκτούν τώρα περισσότερες επιλογές για την παραλαβή των φαρμάκων τους και πρόσβαση στις συμβουλές του φαρμακοποιού τους.

Όπως εξήγησε, η απόφαση αυτή βασίζεται στην πεποίθηση ότι «ο φαρμακοποιός δεν είναι ένας απλός μεταπράτης, είναι ένας επιστήμονας υγείας». Παράλληλα, προανήγγειλε νέο κύκλο συζητήσεων με τους φαρμακοποιούς σχετικά με οικονομικά κίνητρα για την ψηφιοποίηση των φαρμακείων, με στόχο έως το 2027 να δημιουργηθεί ένα ισχυρό, ψηφιακό δίκτυο υγείας που θα αξιοποιεί την τηλεσυμβουλευτική και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Οι δηλώσεις των εκπροσώπων ΕΟΠΥΥ και ΠΦΣ

Η διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ, Θεανώ Καρποδίνη, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την υπογραφή της σύμβασης, επισημαίνοντας ότι το πρόγραμμα λειτουργεί πιλοτικά τα τελευταία δύο χρόνια. «Με τη συνεργασία μας με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο καταφέραμε σήμερα να γίνει πραγματικότητα», δήλωσε.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΦΣ, Απόστολος Βαλτάς, ανέφερε ότι η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2020, όταν ο Σύλλογος ανέλαβε πιλοτικά τη διάθεση 1.000-1.500 συνταγών τον μήνα. «Δίνεται πλέον η δυνατότητα οι ασθενείς να λαμβάνουν τα φάρμακά τους σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ελλάδος γιατί τα φαρμακεία είναι παντού. Όχι μετακίνηση, όχι ταλαιπωρία, όχι άγχος για τον Έλληνα ασθενή», τόνισε.

Τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας

Συμμετοχή φαρμακείων: Στη διαδικασία μπορούν να ενταχθούν όλα τα νόμιμα λειτουργούντα ιδιωτικά φαρμακεία της χώρας. Όσα δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν οφείλουν να το δηλώσουν. Τα συμμετέχοντα φαρμακεία πιστοποιούνται στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ και υποχρεούνται να διαθέτουν τα ΦΥΚ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πεδίο εφαρμογής: Η διαδικασία αφορά συγκεκριμένες δραστικές ουσίες και θεραπευτικές κατηγορίες, όπως αντικαρκινικά φάρμακα και φάρμακα για τη σκλήρυνση κατά πλάκας, που επικαιροποιούνται από το υπουργείο Υγείας. Εξαιρούνται τα φάρμακα αποκλειστικά νοσοκομειακής χρήσης.

Οφέλη για τον ασθενή: Η παραλαβή των φαρμάκων γίνεται με μηδενική συμμετοχή. Ο ασθενής ενημερώνεται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και επιλέγει το ιδιωτικό φαρμακείο για κάθε συνταγή ξεχωριστά.

Διαδικασία: Κάθε συνταγή υποβάλλεται σε ηλεκτρονικό προέλεγχο από τον ΕΟΠΥΥ για την κανονικότητα και το ιστορικό του ασθενούς. Μετά την έγκριση, τα φάρμακα αποστέλλονται στο φαρμακείο μέσω των συμβεβλημένων εταιρειών και φαρμακαποθηκών, εντός δέκα εργάσιμων ημερών.

Παραλαβή και ταυτοποίηση: Ο φαρμακοποιός ελέγχει την ταυτότητα του δικαιούχου ή της νόμιμης εξουσιοδότησης, διασφαλίζει την ακεραιότητα του σκευάσματος και τηρεί την ψυχρή αλυσίδα. Έχει δικαίωμα άρνησης παραλαβής σε περίπτωση αλλοίωσης.

Αμοιβή φαρμακοποιών: Για κάθε εκτέλεση συνταγής ΦΥΚ, προβλέπεται επιστημονική αμοιβή 20 ευρώ. Οι συνταγές υποβάλλονται μηνιαίως στον ΕΟΠΥΥ με το σχετικό τιμολόγιο, ενώ η πληρωμή ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα της συλλογικής σύμβασης του ΠΦΣ.