Η μεσογειακή διατροφή συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο όλων των τύπων εγκεφαλικού επεισοδίου, σύμφωνα με τη μελέτη της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας που δημοσιεύθηκε στο «Neurology Open Access».

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε 105.614 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας 53 ετών, χωρίς προηγούμενο ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου.

Η διατροφική συμμόρφωση αξιολογήθηκε μέσω ερωτηματολογίου, όπου οι συμμετέχουσες βαθμολογήθηκαν για την κατανάλωση δημητριακών ολικής άλεσης, φρούτων, λαχανικών, οσπρίων, ελαιολάδου, ψαριού, μέτρια κατανάλωση αλκοόλ και περιορισμένη κατανάλωση κόκκινου κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων.

Η Αμερικανική Ακαδημία Νευρολογίας αναδεικνύει τη σημασία της μεσογειακής διατροφής για τις γυναίκες, καθώς σύμφωνα με νέα έρευνα συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης όλων των τύπων εγκεφαλικού επεισοδίου.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Neurology Open Access», δείχνει ότι η τήρηση της μεσογειακής διατροφής σχετίζεται με χαμηλότερη πιθανότητα τόσο για ισχαιμικό όσο και για αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Παράλληλα, καταγράφεται συνολικά μικρότερος κίνδυνος εγκεφαλικού σε σύγκριση με όσες γυναίκες δεν ακολουθούν αυτό το διατροφικό πρότυπο.

Στην έρευνα συμμετείχαν 105.614 γυναίκες με μέση ηλικία 53 ετών κατά την έναρξη της μελέτης, χωρίς προηγούμενο ιστορικό εγκεφαλικού. Οι συμμετέχουσες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο σχετικά με τις διατροφικές τους συνήθειες και αξιολόγησαν το πόσο πιστά ακολουθούσαν τη μεσογειακή διατροφή.

Οι ερευνητές βαθμολόγησαν θετικά την αυξημένη κατανάλωση δημητριακών ολικής άλεσης, φρούτων, λαχανικών, οσπρίων, ελαιολάδου και ψαριού, καθώς και τη μέτρια κατανάλωση αλκοόλ. Αντίθετα, χαμηλή κατανάλωση κόκκινου κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων βαθμολογήθηκε επίσης θετικά.

Κατά τη διάρκεια παρακολούθησης 21 ετών, αφού συνεκτιμήθηκαν παράγοντες όπως το κάπνισμα, η σωματική δραστηριότητα και η υπέρταση, διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες που ακολουθούσαν συστηματικά τη μεσογειακή διατροφή είχαν 18% μικρότερο κίνδυνο εγκεφαλικού. Ειδικότερα, ο κίνδυνος για ισχαιμικό εγκεφαλικό ήταν μειωμένος κατά 16%, ενώ για αιμορραγικό εγκεφαλικό κατά 25%.

Ωστόσο, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η μελέτη καταδεικνύει συσχέτιση και όχι αιτιώδη σχέση μεταξύ της διατροφής και του μειωμένου κινδύνου εγκεφαλικού. Ένας περιορισμός της έρευνας ήταν η αυτοαναφορά των διατροφικών συνηθειών από τις ίδιες τις συμμετέχουσες.

Όπως τονίζουν οι ερευνητές, απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων και την καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών που συνδέουν τη μεσογειακή διατροφή με την πρόληψη του εγκεφαλικού επεισοδίου.