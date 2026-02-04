Η Πριγκίπισσα Κέιτ τόνισε ότι η εμπειρία του καρκίνου δεν εξελίσσεται με σταθερό ρυθμό ούτε ακολουθεί προβλέψιμη πορεία, σε βίντεο που κυκλοφόρησε την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου.

Η Πριγκίπισσα Κέιτ μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της εμπειρία με τον καρκίνο, μέσα από ένα νέο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου. Απευθύνθηκε σε όσους βρίσκονται σε θεραπεία ή προσπαθούν να αναρρώσουν, τονίζοντας ότι η πορεία της ασθένειας δεν εξελίσσεται με σταθερό ρυθμό ούτε ακολουθεί προβλέψιμη διαδρομή.

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, αναφερόμενη στη δική της διαδρομή, μίλησε για τον «φόβο και την εξάντληση» που συνοδεύουν τη διάγνωση, αλλά και για τις λιγότερο ορατές πλευρές της εμπειρίας: τη στήριξη, την καλοσύνη και τις ανθρώπινες σχέσεις που γεννιούνται μέσα στις δυσκολίες.

«Η σημερινή ημέρα μας υπενθυμίζει τη σημασία της φροντίδας, της κατανόησης και της ελπίδας. Να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι», ανέφερε στο μήνυμά της.

Το βίντεο από το Royal Marsden

Το Παλάτι του Κένσινγκτον δημοσίευσε το βίντεο, το οποίο περιλαμβάνει πλάνα από την επίσκεψη της Κέιτ Μίντλετον στο νοσοκομείο The Royal Marsden τον Ιανουάριο του προηγούμενου έτους. Στο υλικό, η ίδια διαβάζει το προσωπικό της μήνυμα, έχοντας τότε γνωστοποιήσει ότι βρίσκεται σε ύφεση.

«Την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, οι σκέψεις μου είναι με όλους όσοι βρίσκονται αντιμέτωποι με μια διάγνωση καρκίνου, όσους υποβάλλονται σε θεραπεία ή προσπαθούν να βρουν τον δρόμο τους προς την ανάρρωση», σημειώνει η Πριγκίπισσα.

«Ο καρκίνος αγγίζει αμέτρητες ζωές. Όχι μόνο τους ασθενείς, αλλά και τις οικογένειες, τους φίλους και τους φροντιστές που στέκονται στο πλευρό τους», προσθέτει, υπογραμμίζοντας ότι η εμπειρία αυτή δεν εξελίσσεται γραμμικά. «Υπάρχουν στιγμές φόβου και εξάντλησης. Υπάρχουν όμως και στιγμές δύναμης, καλοσύνης και βαθιάς σύνδεσης».

Το μήνυμα του Βασιλιά Καρόλου Γ’

Λίγες ώρες πριν από τη δημοσιοποίηση του βίντεο της Πριγκίπισσας, ο Βασιλιάς Κάρολος Γ’ είχε απευθύνει δικό του μήνυμα για την ίδια ημέρα, εκφράζοντας την εκτίμησή του προς όλους όσοι «εργάζονται ακούραστα για να σώσουν και να βελτιώσουν ζωές».

Αναδημοσιεύοντας παλαιότερη δήλωσή του στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Stand Up to Cancer, ο 77χρονος μονάρχης ανέφερε: «Ήθελα απλώς να σας ζητήσω να ενώσετε σήμερα μαζί μου τις σκέψεις, τις καρδιές και τις προσευχές σας για τις εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο που λαμβάνουν κάθε χρόνο διάγνωση καρκίνου και για τα εκατομμύρια που τους αγαπούν και τους φροντίζουν».

Στο ίδιο βίντεο, ο Βασιλιάς γνωστοποίησε ότι οι γιατροί του έδωσαν «τα καλά νέα» πως μπορεί να περιορίσει τη δική του θεραπεία, ενώ προβάλλονται πλάνα από επισκέψεις του σε ασθενείς και ιατρικό προσωπικό.

Σε ξεχωριστή ανάρτηση, οι επίσημοι λογαριασμοί του Βασιλιά και της Βασίλισσας αναφέρθηκαν στη μακρόχρονη στήριξη της βασιλικής οικογένειας σε οργανισμούς όπως οι Macmillan Cancer Support, Maggie’s και The Royal Marsden.

Υπενθυμίζεται ότι, στις αρχές του 2024, τόσο ο Βασιλιάς Κάρολος όσο και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας είχαν διαγνωστεί με καρκίνο, σε μικρό χρονικό διάστημα ο ένας μετά τον άλλο.