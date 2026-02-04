Η Μπάγερ Λεβερκούζεν πέρασε άνετα στα ημιτελικά του Κυπέλλου Γερμανίας, επικρατώντας με 3-0 της Ζανκτ Πάουλι του Μανώλη Σάλιακα που έπαιξε ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης.

Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στην ενδιάμεση φάση του Champions League καθάρισε τη νίκη και την πρόκριση με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο. Ο Τεριέ άνοιξε το σκορ με γκολ στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης, κάνοντας το 1-0 που ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Στο 63ο λεπτό το Πάτρικ Σικ έκανε το 2-0 μετά από πάσα του Γκαρσία και και ο Χόφμαν έβαλε το… βουλοκέρι της πρόκρισης με γκολ του στο 90+3 έπειτα από τελική πάσα του Γκριμάλντο.

Για την Μπάγερ Λεβςερκούζεν ακολουθούν στις 7/2 η εκτός έδρας αναμέτρηση με την Γκλάντμπαχ και στις 14/2 φιλοξενεί και πάλι την Ζανκτ Πάουλι, αυτή τη φορά για την Bundesliga.

Έπειτα στις 18/2 ταξιδεύει στον Πειραιά για το πρώτο ματς των playoffs του Champions League, απέναντι στον Ολυμπιακό, ενώ στις 21/2 φιλοξενείται εκτός έδρας από την Ουνιόν Βερολίνου για το γερμανικό πρωτάθλημα, πριν υποδεχθεί και πάλι τους «ερυθρόλευκους» για την δεύτερη μάχη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Μπάγερ Λεβερκούζεν

7/2 Γκλάντμπαχ – Λεβερκούζεν (Bundesliga)

14/2 Λεβερκούζεν – Ζανκτ Πάουλι (Bundesliga)

18/2 Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν (Champions League)

21/2 Ουνιόν Βερολίνου – Λεβερκούζεν (Bundesliga)

24/2 Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός (Champions League)