Η Μπάγερ Λεβερκούζεν συνεχίζει την ανοδική της πορεία το τελευταίο χρονικό διάστημα, καθώς πέρασε και από την έδρα της Άιντραχτ Φρανφούρτης, επικρατώντας με 3-1 σε ματς για την 20η αγωνιστική της Bundesliga.

Οι «ασπιρίνες» έβαλαν από νωρίς τις βάσεις για την επικράτηση στην έδρα των «αετών» με δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο και παρά το γεγονός πως οι γηπεδούχοι μείωσαν στο δεύτερο μέρος, καθάρισαν το ματς με γκολ στις καθυστερήσεις.

Με αυτή τη νίκη η Λεβερκούζεν σκαρφάλωσε στην εξάδα της Bundesliga, έχοντας 35 βαθμούς και βρίσκεται στο -1 από την τέταρτη Λειψία και από τις θέσεις που οδηγούν στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Από την άλλη η Άιντραχτ βρίσκεται στην 8η θέση με 27 βαθμούς και έχει μείνει αρκετά πίσω από τις θέσεις που οδηγούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 26ο λεπτό με γκολ του Αρτούρ, έπειτα από ασίστ του καλύτερου παίκτη της ομάδας του Γκριμάλντο. Επτά λεπτά αργότερα η Λεβερκούζεν βρήκε κι άλλο γκολ με τον Τίλμαν στο 33′ έπειτα από τελική πάσα του Κοφάν, δείχνοντας να βάζει το νερό στο αυλάκι από το πρώτο κιόλας ημίχρονο.

Ο Κοχ έδωσε νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι μειώνοντας σε 2-1 στο 50ο λεπτό της συνάντησης, βάζοντας εκ νέου στο παιχνίδι την Άιντραχτ. Οι «αετοί» ωστόσο έμειναν με 10 παίκτες στο 70ο λεπτό, εξαιτίας της αποβολής του Σκίρι με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Έτσι ο Άλεξ Γκαρσία με γκολ του στις καθυστερήσεις έβαλε την τελική σφραγίδα στο ματς κάνοντας το 3-1 στο 90+3, έπειτα από ασίστ του Πόκου.

Στα υπόλοιπα ματς, η Άουγκσμπουργκ, που παρατάχθηκε χωρίς τον Δημήτρη Γιαννούλη, νίκησε 2-1 τη Ζανκτ Πάουλι του Μανώλη Σάλιακα που ξεκίνησε στο παιχνίδι. Η Χόφενχαϊμ νίκησε την Ουνιόν με 3-1 και φιγουράρει στην τρίτη θέση, ενώ η Λειψία υπέστη εντός έδρας ήττα από τη Μάιντς με 2-1.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 20ης αγωνιστικής

Κολωνία – Βόλφσμπουργκ 1-0

Άιντραχτ – Λεβερκούζεν 1-3

Άουγκσμπουργκ – Ζανκτ Πάουλι 1-1

Λειψία – Μάιντς 1-2

Βέρντερ – Γκλάντμπαχ 1-1

Χόφενχαϊμ – Ουνιόν 3-1

31/1 19:30 Αμβούργο – Μπάγερν

1/2 16:30 Στουτγκάρδη – Φράιμπουργκ

1/2 18:30 Ντόρτμουντ – Χάιντενχαϊμ

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική

06/02 21:30 Ουνιόν Βερολίνου – Άιντραχτ

07/02 16:30 Χαϊντενχάιμ – Αμβούργο

07/02 16:30 Μάιντς – Άουγκσμπουργκ

07/02 16:30 Ζανκτ Πάουλι – Στουτγκάρδη

07/02 16:30 Φράιμπουργκ – Βέρντερ

07/02 16:30 Βόλφσμπουργκ – Ντόρτμουντ

07/02 19:30 Γκλάντμπαχ – Λεβερκούζεν

08/02 16:30 Κολωνία – Λειψία

08/02 18:30 Μπάγερν – Χόφενχαϊμ