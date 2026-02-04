Η Gen Z και οι Millennials αποτελούν τον κυρίως παράγοντα ανάπτυξης της παγκόσμιας βιομηχανίας ταξιδιών, πραγματοποιώντας περισσότερα ταξίδια και επιλέγοντας περισσότερους διεθνείς προορισμούς.

Σχεδόν το 60% της Gen Z και των Millennials πραγματοποίησαν δύο ή περισσότερα ταξίδια τουλάχιστον πέντε ημερών τον τελευταίο χρόνο, υπερβαίνοντας το αντίστοιχο 45% της Gen X και των Baby Boomers.

Περισσότερο από το μισό των ταξιδιών της Gen Z και των Millennials ήταν διεθνή, σε αντίθεση με 45% για τη Gen X και μόλις 25% για τους Boomers.

Υιοθετούν ευρέως ψηφιακά εργαλεία σχεδιασμού ταξιδιών, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης, αναδιαμορφώνοντας τον τρόπο ανακάλυψης και κράτησης ταξιδιών.

Η παγκόσμια βιομηχανία ταξιδιών βρίσκεται σε φάση αναδιάρθρωσης, καθώς οι γενιές Gen Z και Millennials αναδεικνύονται ως βασικοί μοχλοί ανάπτυξης. Οι νεότεροι ταξιδιώτες αλλάζουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ανακαλύπτουν, σχεδιάζουν και πραγματοποιούν κρατήσεις, σύμφωνα με την έκτη ετήσια Μελέτη Τάσεων Ταξιδιών της συμβουλευτικής εταιρείας Simon-Kucher.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε σε περισσότερους από 10.000 ταξιδιώτες σε δέκα διεθνείς αγορές, δείχνει ότι η Gen Z και οι Millennials οδηγούν τη ζήτηση μέσω συχνότερων ταξιδιών, προτίμησης για διεθνείς προορισμούς και εκτεταμένης χρήσης ψηφιακών εργαλείων, όπως η τεχνητή νοημοσύνη.

Περίπου το 60% των ταξιδιωτών αυτών των ηλικιακών ομάδων πραγματοποίησαν δύο ή περισσότερα ταξίδια διάρκειας τουλάχιστον πέντε ημερών μέσα στο τελευταίο έτος. Το αντίστοιχο ποσοστό για τη Gen X ανέρχεται σε 45%, ενώ για τους Baby Boomers περιορίζεται στο 25%. Οι διεθνείς προορισμοί αποτελούν πάνω από το ήμισυ των ταξιδιών των νεότερων, έναντι 45% για τη Gen X.

«Το ταξίδι έχει γίνει πιο σκόπιμο. Οι άνθρωποι ξοδεύουν περισσότερα, αλλά αναζητούν και περισσότερο νόημα», δήλωσε η Rosalind Hunter, συνεργάτης της Simon-Kucher. Όπως πρόσθεσε, οι νεότερες γενιές αξιοποιούν την τεχνολογία για να εξατομικεύσουν τις εμπειρίες τους, εμπνεόμενοι από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επενδύοντας σε εμπειρίες ευεξίας.

Δύο στους τρεις εκπροσώπους της Gen Z και των Millennials σχεδιάζουν να αυξήσουν τον ταξιδιωτικό τους προϋπολογισμό τον επόμενο χρόνο, με σχεδόν ένας στους πέντε να προβλέπει αύξηση άνω του 20%.

Η τεχνητή νοημοσύνη και τα κοινωνικά δίκτυα μεταμορφώνουν τον σχεδιασμό ταξιδιών

Η μελέτη καταγράφει έντονες γενεακές διαφορές στον τρόπο αναζήτησης έμπνευσης και οργάνωσης ταξιδιών. Πάνω από το 60% των Gen Z και Millennials χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για τον σχεδιασμό, έναντι 40% του συνολικού δείγματος. Η χρήση αυτών των τεχνολογιών είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στην Ασία και τη Μέση Ανατολή, με το 81% των Κινέζων, το 76% των Σαουδαράβων και το 71% των Ινδών ταξιδιωτών να δηλώνουν ότι τις έχουν χρησιμοποιήσει.

Ανάλογες τάσεις παρατηρούνται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πάνω από τους μισούς ταξιδιώτες κάτω των 45 ετών ανέφεραν ότι οι influencers επηρέασαν τις επιλογές τους, κυρίως στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (65%) και στην Ινδία (70%). Αντίθετα, περισσότεροι από τους μισούς Ευρωπαίους δήλωσαν ότι τα social media δεν επηρέασαν τις αποφάσεις τους.

Η ευεξία και η βιωσιμότητα κυριαρχούν στις νέες τάσεις

Τέσσερις στους δέκα ταξιδιώτες σχεδιάζουν διακοπές με επίκεντρο την ευεξία έως το 2026, με τους νεότερους και όσους διαθέτουν υψηλότερα εισοδήματα να πρωτοστατούν. Παράλληλα, η βιωσιμότητα έχει εξελιχθεί σε βασική προσδοκία και όχι σε στοιχείο διαφοροποίησης, αν και οι περισσότεροι παραμένουν απρόθυμοι να πληρώσουν υψηλότερες τιμές για περιβαλλοντικά υπεύθυνες επιλογές.

Η εξοικείωση με τις διακοπές ευεξίας διαφέρει ανά περιοχή: στην Ινδία το 49% των ερωτηθέντων γνωρίζει τέτοιες επιλογές, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το 39% και στη Σαουδική Αραβία το 34%. Αντίθετα, στη Γαλλία και την Ολλανδία, οι μισοί ερωτηθέντες δήλωσαν ότι δεν είναι εξοικειωμένοι με τέτοιες εμπειρίες.

«Για να επιτύχουν, οι πάροχοι ταξιδιωτικών υπηρεσιών πρέπει να συναντήσουν τους πελάτες εκεί όπου γεννιέται η έμπνευση — στις πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης και στα κοινωνικά δίκτυα — προσαρμόζοντας παράλληλα τις προσφορές στα κίνητρα των νεότερων ταξιδιωτών», υπογράμμισε ο Vijesh Patel, διευθυντής της Simon-Kucher.