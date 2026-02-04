Η Omoda & Jaecoo ξεκίνησε το επίσημο λανσάρισμα του νέου Omoda 9 SHS. To Omoda 9 SHS αποτελεί το πρώτο κορυφαίο plug-in υβριδικό SUV της Omoda.

Το τετρακίνητο Plug in Hybrid OMODA 9 SHS-P αποτελεί τη ναυαρχίδα της OMODA & JAECOO.

Διατίθεται σε μία έκδοση με πλούσιο και πλήρες πακέτο εξοπλισμού το οποίο πλαισιώνεται από υψηλά πρότυπα ασφάλειας έχοντας εξασφαλίσει 5 αστέρια στην αυστηρή αξιολόγηση ασφάλειας του Ευρωπαϊκού οργανισμού EuroNCAP. Με αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 145 χιλιομέτρων και συνδυαστική που ξεπερνά στην πράξη τα 1.100 χιλιόμετρα, συνδυαστική ισχύ 537 ίππων, κίνηση AWD και επιτάχυνση από 0-100 σε 4,9sec το OMODA 9 SHS-P προσφέρει απολαυστική και δυναμική οδήγηση σε κάθε συνθήκη.

Το νέο Omoda 9 SHS με μήκος 4.77 μέτρα, με τετρακίνηση, έχει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 145 χλμ., πρωτοποριακή υβριδική τεχνολογία, αυτονομία που ξεπερνά τα 1.100 χλμ. και συνολική ισχύς που φτάνει τους 605 ίππους. Επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 4,9 δευτερόλεπτα, ενώ, η κατανάλωση βενζίνης είναι 0,2 λτ./100 χλμ. (εκπομπές CO2 38 γρ./χλμ.)