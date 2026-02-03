Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε την πρωτοβουλία EU-INC, δεσμευόμενη για τη δημιουργία πλαισίου ψηφιακής σύστασης εταιρειών εντός 48 ωρών, με στόχο την ενοποίηση της κατακερματισμένης ευρωπαϊκής αγοράς.

Η παρουσίαση του ευρωπαϊκού σχεδίου έγινε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός και αφορά τη ριζική απλοποίηση της λειτουργίας των νεοφυών επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας στον τομέα της τεχνολογίας.

Η πρωτοβουλία, με νομική ονομασία «28ο καθεστώς», φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένα de facto «28ο κράτος», στο οποίο οι ιδρυτές θα μπορούν να εγγράφουν τις εταιρείες τους ανεξάρτητα από το κράτος-μέλος εγκατάστασης.

«Οι επιχειρηματίες μας, οι καινοτόμες εταιρείες, θα μπορούν να ιδρύουν μια εταιρεία σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος μέσα σε 48 ώρες και αποκλειστικά διαδικτυακά», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν, απευθυνόμενη σε ακροατήριο που περιλάμβανε διευθύνοντες συμβούλους τεχνολογικών εταιρειών, ιδρυτές startups και επενδυτές επιχειρηματικού κεφαλαίου.

Τόνισε επίσης ότι, οι ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις «θα απολαμβάνουν το ίδιο κεφαλαιακό καθεστώς σε ολόκληρη την ΕΕ. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα στο οποίο οι εταιρείες θα μπορούν να δραστηριοποιούνται και να αντλούν χρηματοδότηση χωρίς τριβές σε όλη την Ευρώπη, εξίσου εύκολα όσο σε ενιαίες αγορές όπως οι ΗΠΑ ή η Κίνα».

Το EU-INC επιχειρεί να γεφυρώσει τις 27 διαφορετικές ρυθμιστικές αγορές της Ένωσης, με πρώτο βήμα τη μείωση του κατακερματισμού και την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού. «Η ιδέα είναι να υπάρξει μια τυποποιημένη ευρωπαϊκή νομική οντότητα με ένα κεντρικό, ψηφιακό μητρώο, ώστε οι εταιρείες όχι μόνο οι νεοφυείς να μπορούν να εγγράφονται γρήγορα και με προσιτό κόστος», δήλωσε στο Euronews ο Ρόμπιν Βότερς, διευθυντής λειτουργιών του European Startup Network και συντονιστής του EU-INC.

Σήμερα, η Ευρώπη διαθέτει 27 διαφορετικά συστήματα εταιρικού δικαίου, γεγονός που δυσχεραίνει την ανάπτυξη των startups. Οι επιχειρήσεις πρώιμου σταδίου έρχονται αντιμέτωπες με πολύπλοκες ψηφιακές διαδικασίες, αυστηρές απαιτήσεις συμμόρφωσης, καθυστερήσεις στη φορολογία και αντικρουόμενες πολιτικές για τα stock options, εμπόδια που επηρεάζουν την κλιμάκωση, την πρόσβαση σε χρηματοδότηση και τη διατήρηση ταλέντου.

Το καμπανάκι κινδύνου είχει χτυπήσει από το 2024, όταν ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι, είχε προειδοποιήσει ότι η υπερρύθμιση και ο κατακερματισμός της αγοράς νεοφυών επιχειρήσεων απειλούν την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Η υπερβολική ρύθμιση θεωρείται βασικός παράγοντας που εμποδίζει την Ευρώπη να καλύψει το χάσμα κλιμάκωσης των startups σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Η στήριξη της επικεφαλής της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, στο EU-INC στο Νταβός στοχεύει στη μείωση των διοικητικών τριβών, προσφέροντας μια ενιαία, κλιμακούμενη ευρωπαϊκή εταιρική δομή ως συμπληρωματική επιλογή στα υφιστάμενα εθνικά συστήματα.

Η προσέγγιση παραπέμπει άμεσα στο αμερικανικό εταιρικό μοντέλο και στον γενικό νόμο εταιρειών της πολιτείας του Ντέλαγουερ ((Delaware General Corporation Law), επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη ρήση ότι «οι ΗΠΑ καινοτομούν, η Κίνα αντιγράφει και η ΕΕ ρυθμίζει».