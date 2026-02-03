Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του την εξ αναβολής αναμέτρηση της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League απέναντι στον Asteras Aktor στην Τρίπολη, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να παραχωρεί δηλώσεις ενόψει του αγώνα.

Ο Βάσκος προπονητής στάθηκε στη δυσκολία του παιχνιδιού, τονίζοντας ότι ο Αστέρας είναι μια ομάδα με ένταση, καλή οργάνωση και έδρα που παραδοσιακά δημιουργεί απαιτητικές συνθήκες για κάθε αντίπαλο.

Παράλληλα, ο Μεντιλίμπαρ αναφέρθηκε και στα πρόσωπα που απασχολούν την «ερυθρόλευκη» επικαιρότητα, σχολιάζοντας τις περιπτώσεις των Αντρέ Λουίς και Κλέιτον, καθώς και την κατάσταση του Ζέλσον Μαρτίνς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ

Ήταν ένα έντονο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Έχετε ξεπεράσει όλη αυτή την ατμόσφαιρα;

Ναι το έχουμε αφήσει πίσω, δεν ασχοληθήκαμε ξανά με όσα έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του ντέρμπι και μετά. Τα αφήσαμε πίσω και ασχοληθήκαμε με την αποκατάσταση και την προετοιμασία του ματς με τον Αστέρα.

Έρχεται το ματς με τον Αστέρα. Παραδοσιακά δύσκολο ματς που τοποθετείται ανάμεσα σε δύο ντέρμπι. Ποια είναι η προσέγγιση και ποιες οι δυνάμεις της ομάδας;

Θα το αντιμετωπίσουμε σαν ένα ματς, όπως όλα, με τη σημασία που του αξίζει. Το ντέρμπι με την ΑΕΚ τελείωσε, εκείνο με τον Παναθηναϊκό ακολουθεί. Ο Αστέρας μας δυσκολεύει εντός και εκτός έδρας, είναι σε καλή στιγμή, αν και δεν είναι σε καλή βαθμολογική θέση. Έχει αλλάξει προπονητή πρόσφατα, τον παρακολουθήσαμε κόντρα στην ΑΕΚ, θα είναι σίγουρα δύσκολο παιχνίδι.

​Στο ματς με την ΑΕΚ έκανε ντεμπούτο ο Αντρέ Λουίς, ο οποίος φάνηκε έτοιμος και ενσωματωμένος στη φιλοσοφία της ομάδας. Ποια είναι η άποψη του προπονητή;

Είναι ένας πολύ καλός παίκτης και γι’ αυτό ήρθε. Το γεγονός πως είναι καλός παίκτης δε σημαίνει πως θα πάρει χρόνο συμμετοχής απευθείας. Θα πρέπει να αφομοιώσει συγκεκριμένες κινήσεις. Αν είναι έξυπνος θα τις αφομοιώσει γρήγορα, αλλιώς θα χρειαστεί λίγο περισσότερο χρόνο.

Νέα άφιξη ο Κλέιτον. Τι περιμένει ο προπονητής από εκείνον και αν είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν προσωπικά.

Σήμερα συστήθηκε στην προπόνηση, ήξερε αρκετά πράγματα για εμάς, καθώς έπαιζαν με τον Αντρέ Λουίς στην ίδια ομάδα. Έχει έρθει προετοιμασμένος και όχι τελείως άγνωστος.

-Πόσο χαρούμενος είναι ο “στρατηγός” που ένας “στρατιώτης” όπως ο Ζέλσον Μαρτίνς θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό;

Δεν ξέρω γιατί με φωνάζουν στρατηγό, ο Ζέλσον Μάρτινς είναι ένας ενεργός παίκτης, προσφέρει πολλά στην ομάδα, ανανέωσε το συμβόλαιο του και είναι σημαντικό γιατί μας γνωρίζει καλά. Θα έχουμε λιγότερη δουλειά το καλοκαίρι.

Ποια είναι τα προβλήματα εν όψει της Τρίπολης.

Ο Πιρόλα και ο Ελ Κααμπί θα είναι έξω, ο Αγιούμπ για να προφυλαχθεί, καθώς επέστρεψε απ’ το Κύπελλο Εθνών Αφρικής με σωματική και πνευματική κόπωση. Οι υπόλοιποι είναι μέσα, αλλά να μην ξεχνάμε πως έρχονται από συνεχόμενα παιχνίδια.