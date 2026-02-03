Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς χαρακτηρίζει τον βροχερό καιρό των τελευταίων ημερών ως «απολύτως φυσιολογική εξέλιξη για την εποχή», απορρίπτοντας την υπερβολική αναφορά σε κακοκαιρίες.

Επισημαίνει την τάση, κυρίως από τα μέσα ενημέρωσης και νεότερους μετεωρολόγους, να βαφτίζεται κάθε αλλαγή καιρού ως «επικείμενη κακοκαιρία», γεγονός που θεωρεί υπερβολικό.

Τονίζει ότι οι βροχοπτώσεις και οι εναλλαγές βαρομετρικών συστημάτων είναι το βασικό χαρακτηριστικό του χειμώνα και είναι πολύτιμες για τους υδροφόρους ορίζοντες, τη γεωργία και τη συνολική υδατική ισορροπία της χώρας.

Με μια αιχμηρή ανάρτηση το απόγευμα της Τρίτης (3/2/26), ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς σχολίασε τον βροχερό καιρό των ημερών, υπογραμμίζοντας ότι «πρόκειται για απολύτως φυσιολογική εξέλιξη για την εποχή. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο».

Όπως σημείωσε, υπάρχει «μια τάση που τα τελευταία χρόνια τείνει να γίνει… μετεωρολογικό “έθιμο”». Ο ίδιος επισημαίνει ότι η ευκολία με την οποία κάθε αλλαγή του καιρού χαρακτηρίζεται ως «επικείμενη κακοκαιρία» — κυρίως από μέσα ενημέρωσης αλλά και νεότερους συναδέλφους — συχνά αγγίζει τα όρια της υπερβολής.

Ο κ. Κολυδάς υπενθύμισε ότι «βρισκόμαστε στον χειμώνα, όχι σε κάποια ακραία κλιματική εκτροπή». Οι εναλλαγές βαρομετρικών συστημάτων και οι βροχοπτώσεις, όπως εξήγησε, αποτελούν τον φυσιολογικό ρυθμό της εποχής και είναι πολύτιμες για τους υδροφόρους ορίζοντες, τη γεωργία και τη συνολική υδατική ισορροπία της χώρας.

Παράλληλα, τόνισε πως «η συνεχής δραματοποίηση κάθε μετεωρολογικής μεταβολής δεν ενημερώνει — κουράζει, αποπροσανατολίζει και συχνά καλλιεργεί αδικαιολόγητη ανησυχία». Ιδιαίτερα, όπως είπε, αυτό επηρεάζει κατοίκους περιοχών που έχουν βιώσει ακραία φαινόμενα στο παρελθόν. «Η μετεωρολογία δεν χρειάζεται τίτλους καταστροφής για να γίνει ενδιαφέρουσα. Χρειάζεται ακρίβεια, τεκμηρίωση και μέτρο», πρόσθεσε.

Κλείνοντας, ο Θοδωρής Κολυδάς υπογράμμισε ότι «η υπευθυνότητα στην επικοινωνία του καιρού είναι εξίσου σημαντική με την ίδια την πρόγνωση». Όπως ανέφερε, λίγη περισσότερη νηφαλιότητα και λιγότερη τηλεοπτική δραματοποίηση θα ωφελούσαν τόσο την επιστημονική αξιοπιστία όσο και την ψυχραιμία της κοινωνίας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«Η υπερβολή στην πρόγνωση και η πραγματικότητα του χειμώνα

– Ο καιρός των επόμενων ημερών θα κινηθεί στο γνώριμο χειμερινό μοτίβο των διαδοχικών διαταραχών, που θα διατηρούν κατά διαστήματα άστατες συνθήκες, χωρίς όμως να προδιαγράφεται κάτι ιδιαίτερα έντονο ή ανησυχητικό. Με απλά λόγια, πρόκειται για απολύτως φυσιολογική εξέλιξη για την εποχή – τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.

– Αξίζει όμως να επισημανθεί μια τάση που τα τελευταία χρόνια τείνει να γίνει… μετεωρολογικό «έθιμο». Η ευκολία με την οποία κάθε αλλαγή του καιρού βαφτίζεται «επικείμενη κακοκαιρία» – κυρίως από media αλλά και νεότερους συναδέλφους – αγγίζει συχνά τα όρια της υπερβολής. Βρισκόμαστε στον χειμώνα, όχι σε κάποια ακραία κλιματική εκτροπή. Οι εναλλαγές βαρομετρικών συστημάτων και οι βροχοπτώσεις δεν είναι έκτακτο γεγονός, αλλά ο ίδιος ο ορισμός της εποχής. Και, ας μην το ξεχνάμε, αυτά τα νερά είναι πολύτιμα για τους υδροφόρους ορίζοντες, τη γεωργία και τη συνολική υδατική ισορροπία της χώρας.

– Η συνεχής δραματοποίηση κάθε μετεωρολογικής μεταβολής δεν ενημερώνει – κουράζει, αποπροσανατολίζει και συχνά καλλιεργεί αδικαιολόγητη ανησυχία, ιδιαίτερα σε κατοίκους περιοχών που έχουν βιώσει ακραία φαινόμενα στο παρελθόν. Η μετεωρολογία δεν χρειάζεται τίτλους καταστροφής για να γίνει ενδιαφέρουσα. Χρειάζεται ακρίβεια, τεκμηρίωση και μέτρο.

– Η υπευθυνότητα στην επικοινωνία του καιρού είναι εξίσου σημαντική με την ίδια την πρόγνωση. Λίγη περισσότερη νηφαλιότητα και λιγότερη… τηλεοπτική δραματοποίηση θα ωφελούσε τόσο την επιστημονική αξιοπιστία όσο και την ψυχραιμία της κοινωνίας».