Αυτό είναι το νέο STARIA Electric που απαντά στις ανάγκες για ζήτηση για ηλεκτροκίνηση και ταξίδια εμπειρίας. Το STARIA Camper Concept συνδυάζει τη μακρόχρονη εμπειρία της Hyundai στην ανάπτυξη ειδικών οχημάτων με στόχευση στις πραγματικές ανάγκες ενός camper.

Κατασκευασμένη από υλικό υψηλής ποιότητας στο χρώμα του αμαξώματος, η οροφή ανοίγει και κλείνει εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού.

Για όσους αναζητούν περισσότερη ανεξαρτησία πέρα από τα παραδοσιακά κάμπινγκ, το STARIA Camper Concept έχει σχεδιαστεί για παρατεταμένες off‑grid διαμονές. Στην ανακλινόμενη οροφή έχει ενσωματωθεί ένα 520W ελαφρύ σύνθετο ηλιακό πάνελ, ικανό να παράγει έως 2,6 kWh ηλεκτρικής ενέργειας την ημέρα (με μέσο όρο 5 ώρες ηλιοφάνειας).

Στο εσωτερικό, τα δύο premium μπροστινά καθίσματα τύπου «captain’s chairs» μπορούν να περιστραφούν ηλεκτρικά κατά 180° δημιουργώντας έναν άνετο, τύπου lounge χώρο.Τα πίσω καθίσματα αναδιπλώνονται πλήρως με το πάτημα ενός κουμπιού, μεταμορφώνοντας γρήγορα την καμπίνα σε έναν άνετο χώρο ύπνου για δύο άτομα.

Η αρχιτεκτονική 800 volt – που διατίθεται ήδη στα IONIQ 5, IONIQ 6 και IONIQ 9 – επιτρέπει γρήγορη φόρτιση DC από 10% έως 80% σε περίπου 20 λεπτά υπό ιδανικές συνθήκες.

Ο ηλεκτροκινητήρας 160 kW (218 PS) με κίνηση στους εμπρός τροχούς προσφέρει ομαλή, προβλέψιμη και εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία, συμβάλλοντας σε μια ιδιαίτερα άνετη εμπειρία οδήγησης.

Επιπλέον, οι δομικές βελτιώσεις στην ανάρτηση εμπρός και πίσω, καθώς και τα πρόσθετα ηχοαπορροφητικά υλικά, ενισχύουν την άνεση και μειώνουν περαιτέρω τον θόρυβο στην καμπίνα, ειδικά σε μακρινά ταξίδια.

Με εκτιμώμενη WLTP αυτονομία έως 400 χλμ. με μία φόρτιση, το STARIA Electric κατατάσσεται ανάμεσα στα ηλεκτρικά MPV με τη μεγαλύτερη αυτονομία, επιβεβαιώνοντας την καταλληλότητά του ως βάση για ένα premium ηλεκτρικό camper.