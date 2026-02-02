Με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ευχαρίστησε το κοινό και την ποδοσφαιρική κοινότητα για την τεράστια συμπαράσταση που έλαβε μετά την τραγική απώλεια των επτά αετόπουλων, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ενότητας και ασφάλειας.

Στην ανάρτηση τονίζεται πως ο σύλλογος έχει κατακλυστεί από μηνύματα αγάπης, στήριξης και αλληλεγγύης από φιλάθλους, συλλόγους και οργανώσεις απ’ όλο τον κόσμο, τα οποία έχουν αγγίξει βαθιά την οικογένεια του Δικεφάλου σε μια δύσκολη περίοδο.

Παράλληλα, η ΠΑΕ υπογραμμίζει ότι η προσπάθεια για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ασφάλειας για όλους τους φιλάθλους θα συνεχιστεί με ακόμη μεγαλύτερη ένταση.

Αναλυτικά η συγκινητική ανάρτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

“Τις τελευταίες ημέρες, μας έχει κατακλύσει ένα τεράστιο κύμα αγάπης, αλληλεγγύης και υποστήριξης, καθώς θρηνούμε την απώλεια των φιλάθλων μας.

Οι χειρονομίες και τα μηνύματα από οπαδούς, συλλόγους, οργανώσεις και άτομα από όλο τον κόσμο μας έχουν συγκινήσει βαθιά και τους εκφράζουμε την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη.

Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να εξασφαλίσουμε το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας για όλους τους φίλους της ομάδας.

Σε αυτές τις σπαρακτικές στιγμές, η ποδοσφαιρική κοινότητα στάθηκε ενωμένη, και αυτή η ενότητα μπορεί να φέρει μόνο μία ευχή ως σύνθημα:

«Ποτέ ξανά τέτοιες άδικες απώλειες στον αθλητισμό».

Μακάρι ο Θεός να σας προστατεύει όλους.

Σας ευχαριστούμε…”

