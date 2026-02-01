Γεμάτη πανό και μηνύματα η Τούμπα στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του ΠΑΟΚ μετά το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, κατά το οποίο έχασαν τη ζωή τους επτά φίλαθλοι της ομάδας. Πριν την αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό για την 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League, το γήπεδο γέμισε με πανό και μηνύματα μνήμης.

Στις θύρες 5-6 αναρτήθηκε μεγάλο πανό με το μήνυμα: «Το μόνο που με ένοιαζε να είμαστε μαζί, σε κάθε γήπεδο σ’ όλη τη γη», ενώ σε αυτό αναγράφεται και η ημερομηνία του δυστυχήματος, «27/1/2026», μαζί με τη λέξη «Αθάνατοι».

Παράλληλα, περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου υπήρχαν μηνύματα όπως «Αδέρφια ζείτε», ενώ σε άλλο πανό τονιζόταν πως οι επτά φίλαθλοι θα συνεχίσουν να τραγουδούν από την εξέδρα, στέλνοντας ένα μήνυμα μνήμης και τιμής.