Στο γήπεδο της Τούμπας βρέθηκε αντιπροσωπεία των οργανωμένων οπαδών του Ολυμπιακού της Θύρας 7, προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στους επτά φίλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Η παρουσία των φίλων των «ερυθρόλευκων» είχε συμβολικό χαρακτήρα, με την κίνηση να γίνεται σε κλίμα σεβασμού.

Οι οργανωμένοι του Ολυμπιακού ανάρτησαν σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο συνόδευσαν με τη φράση:

«Πετάξτε ψηλά αετοί, με το κασκόλ στα χέρια, η τελευταία σας πνοή».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Την Παρασκευή, αντιπροσωπεία της ΘΥΡΑΣ 7 βρέθηκε στο γήπεδο της Τούμπας και ΑΠΕΤΙΣΕ ΦΟΡΟ ΤΙΜΗΣ στα αδικοχαμένα παιδιά του ΠΑΟΚ!

ΠΕΤΑΞΤΕ ΨΗΛΑ ΑΕΤΟΙ,

με το κασκόλ στα χέρια,

η τελευταία σας πνοή!».

