Από τις αρχές του νέου έτους είναι ξεκάθαρο ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν πέσει σε χειμερία νάρκη και αυτός ο αμερικανικός χειμώνας εξαπλώνεται και επηρεάζει τοσο τις διεθνείς εξελιξεις, όσο και το εσωτερικό των ΗΠΑ. Αυτό αναλύεται μέσα από τις σελίδες του ειδικού αφιερώματος «Αμερικανικός χειώνας» στα «ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ».

Μέχρι που άρχισε να φωνάζει ο Ντόναλντ Τραμπ πως η Γροιλανδία έπρεπε πάση θυσία να γίνει δική του, η Αρκτική ήταν μία από τις λίγες περιοχές του κόσμου που χαρακτηρίζονταν «χαμηλής έντασης». Στην πραγματικότητα, όμως, ένας πόλεμος μαίνεται εδώ και δεκαετίες για τον έλεγχό της. Και από καιρό, η Ρωσία τον κερδίζει. Η σχετική – όσο και προσωρινή, το δίχως άλλο – ησυχία την οποία έφερε η «συμφωνία-πλαίσιο» για τη Γροιλανδία που ανακοινώθηκε στο Νταβός, επιτρέπει να εστιάσει κανείς στην ουσία της γεωπολιτικής, αφήνοντας στην άκρη το θέαμα.

Κίνα: Προγκρόμ στρατηγών και η επέμβαση στην Ταϊβάν – Τι φοβάται ο Σι Τζινπίνγκ;

Η δημόσια αποπομπή του στρατηγού Ζανγκ Γιουσία από τον Σι Τζινπίνγκ δεν είναι απλώς ένα ακόμα επεισόδιο στην πολυετή εκστρατεία εκκαθαρίσεων που έχει εξαπολύσει ο κινέζος πρόεδρος στις τάξεις του στρατού. Αποτελεί μια καμπή με βαριές πολιτικές και στρατηγικές συνέπειες, η οποία αναδεικνύει τόσο τις εσωτερικές ανασφάλειες της κινεζικής ηγεσίας όσο και τα όρια της στρατιωτικής της ισχύος σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης γύρω από την Ταϊβάν.

Παρότι την ημέρα της καθαίρεσης ο κινεζικός στρατός συνέχισε απρόσκοπτα τις ασκήσεις του γύρω από το νησί, η εικόνα μιας επιμελημένης κανονικότητας δεν κατάφερε να κρύψει το γεγονός ότι η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση της Κίνας έχει εισέλθει σε αχαρτογράφητα νερά, όπως τονίζουν αναλυτές και αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών.

Ιράν: Ο Τραμπ ονειρεύεται μία νέα «Βενεζουέλα»

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή κρέμεται πάλι από μία κλωστή, ενώ η διαφορά ανάμεσα σε πόλεμο και ειρήνη παραμένει δυσδιάκριτη. Για μία ακόμη φορά, στο επίκεντρο βρίσκεται το Ιράν – «θέλει να κάνει μια συμφωνία», είπε χθες ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, «θα δούμε τι θα συμβεί» -, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να κάνουν πράξη το «φωτιά και τσεκούρι», έχοντας πάρει την πρωτοβουλία από τα χέρια του Ισραήλ.

ΗΠΑ: Εμφύλιο προκαλούν οι μέθοδοι της ICE

Ποιος είναι ο πιο σίγουρος τρόπος για να ξεκινήσει ένας νέος εμφύλιος πόλεμος στις Ηνωμένες Πολιτείες; Σύμφωνα με μια προσομοίωση που έκαναν επιστήμονες πριν από ενάμιση χρόνο, ακριβώς ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Μινεάπολη.

Τον Οκτώβριο του 2024, ερευνητές στο Κέντρο Δεοντολογίας και Κράτους Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια διεξήγαγαν ένα πείραμα. Στο σενάριο, ένας πρόεδρος της χώρας διέταξε μια ομοσπονδιακή επιχείρηση επιβολής του νόμου, παρά τις πάρα πολλές αντιδράσεις που προκάλεσε.

Ινώ Αφεντούλη: Οι ΗΠΑ δεν έχουν πέσει σε χειμερία νάρκη

Δεν είναι απίθανο, όταν διαβάζονται αυτές οι γραμμές, οι ΗΠΑ με την αρμάδα που διαφήμισε ο πρόεδρος Τραμπ να έχουν επιχειρήσει να πιέσουν το ιρανικό καθεστώς να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Η δυναμική που αναπτύσσει ο Τραμπ βρίσκει σύμφωνη την εκλογική του βάση παρά τις προεκλογικές του εξαγγελίες ότι θα σταματούσε τις στρατιωτικές επεμβάσεις. Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του Politico, 65% των ψηφοφόρων του συμφωνούν με την ανάληψη στρατιωτικής δράσης. Αν αυτή η αποδοχή διατηρηθεί και μετά τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο τον Νοέμβριο μένει να το δούμε.

Η τεχνολογία δημιουργεί νέες πολεμικές δυνατότητες, που δεν αναχαιτίζονται μόνο με παραδοσιακές στρατιωτικές ικανότητες, ενώ αναπροσαρμόζονται συνεχώς με μεγάλες ταχύτητες δηλώνει ο ναύαρχος Πιερ Βαντιέ, ανώτατος συμμαχικός διοικητής Μετασχηματισμού (SACT) στη συνέντευξη που παραχώρησε στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» με αφορμή την έλευσή του, από την έδρα του στο Νόρφολκ των ΗΠΑ, στις Βρυξέλλες, όπου συμμετείχε στη συνεδρίαση αρχηγών Αμυνας της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ. «Χρειαζόμαστε διαφορετικά εργαλεία για να τρέξουμε σε αυτόν τον αγώνα» τονίζει ο γάλλος ναύαρχος, ο οποίος θα επισκεφθεί τη χώρα μας στο τέλος Απριλίου.

Πιθανά επικείμενα αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα στο Ιράν είναι αβέβαιο ότι θα επιτύχουν να ανατρέψουν το θεοκρατικό καθεστώς στη χώρα, υποστηρίζει, μιλώντας στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο», ο επικεφαλής του γραφείου του ανεξάρτητου think tank German Marshall Fund of the United States στις Βρυξέλλες, Ιαν Λέσερ.

Ο Φάλσταφ, κεντρική φιγούρα της κωμικής όπερας του Βέρντι, είναι ένας τροφαντός και ξεπεσμένος ιππότης που καθίσταται περίγελος στη μικρή τοπική κοινωνία του, καθώς προσπαθεί να αποπλανήσει δύο παντρεμένες γυναίκες για να αποκτήσει πρόσβαση στον πλούτο των συζύγων τους.

Πολλά ελληνικά ΜΜΕ χρησιμοποιούν τον όρο «πλανητάρχης» για να περιγράψουν τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πασχίζει, ματαίως, να επιβεβαιώσει και να επιδείξει την ακρίβεια αυτού του ελληνικού χαρακτηρισμού –που φυσικά δεν γνωρίζει.

Ανδρέας Ανδριανόπουλος: Οι επιπτώσεις μετά την Μινεσότα

Πολλοί εκφράσθηκαν επικριτικά για τα συμβάντα στην αμερικανική πολιτεία της Μινεσότα. Πέραν όμως από τα πολιτικά πρόσωπα και τους δημόσιους σχολιαστές, αυτό που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν η τοποθέτηση του CEO του μεγάλου αμερικανικού πιστωτικού οργανισμού JP Morgan, Τζέιμι Ντάιμον.

Μιλώντας στο Νταβός, πριν από τον πρόεδρο Τραμπ, αναφέρθηκε επικριτικά όχι μόνο στο ζήτημα της Γροιλανδίας, λέγοντας: «Αν ο στόχος είναι να τους κάνουμε πιο δυνατούς και όχι να κατακερματίσουμε την Ευρώπη, νομίζω ότι είναι εντάξει… (θα πρέπει όμως να χρησιμοποιήσω τη δύναμή μου, για να ωθήσω την Ευρώπη να κάνει τα πράγματα που είναι σωστά για την Ευρώπη.