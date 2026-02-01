Ποιος είναι ο πιο σίγουρος τρόπος για να ξεκινήσει ένας νέος εμφύλιος πόλεμος στις Ηνωμένες Πολιτείες; Σύμφωνα με μια προσομοίωση που έκαναν επιστήμονες πριν από ενάμιση χρόνο, ακριβώς ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Μινεάπολη.

Τον Οκτώβριο του 2024, ερευνητές στο Κέντρο Δεοντολογίας και Κράτους Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια διεξήγαγαν ένα πείραμα. Στο σενάριο, ένας πρόεδρος της χώρας διέταξε μια ομοσπονδιακή επιχείρηση επιβολής του νόμου, παρά τις πάρα πολλές αντιδράσεις που προκάλεσε.

Για να πραγματοποιήσει την επιχείρηση, ο πρόεδρος – πάντα στην προσομοίωση – προσπάθησε να ομοσπονδιοποιήσει την Εθνοφρουρά της Πενσιλβάνια, κάτι στο οποίο ο κυβερνήτης της πολιτείας αντιστάθηκε. Ακολούθησαν τα στρατεύματα της Εθνοφρουράς που τάχθηκαν με το μέρος της πολιτείας, ωθώντας τον πρόεδρο να διατάξει στρατιώτες και άλλες ένοπλες δυνάμεις, όπως ειδικές υπηρεσίες τα μέλη των οποίων οπλοφορούν, να βαδίσουν προς τη Φιλαδέλφεια.

Σύμφωνα με την ανάλυση της προσομοίωσης από τη διευθύντρια του Κέντρου Κλερ Φίνκελσταϊν, καθηγήτρια Νομικής και Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, το πείραμα κορυφώθηκε με μια «βίαιη αντιπαράθεση» μεταξύ των πολιτειακών και ομοσπονδιακών δυνάμεων σε μια μεγάλη μητρόπολη των ΗΠΑ.

Η Φίνκελσταϊν σημείωσε ότι στην προσομοίωση συμμετείχαν πραγματικοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι και πρώην ανώτατοι αξιωματικοί των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων – δεν υπήρξε ούτε ένας που «να θεωρήσει το σενάριο μη ρεαλιστικό». Τα αποτελέσματα βασίστηκαν στην υπόθεση ότι κατά τη διάρκεια μιας ταχέως εξελισσόμενης πολιτικής έκτακτης ανάγκης, όπως αυτή, τα δικαστήρια θα ήταν σε μεγάλο βαθμό αναποτελεσματικά στο να σταματήσουν την ομοσπονδιακή υπερβολή.

Αν και τα πρώτα στάδια της προσομοίωσης της Φιλαδέλφειας ταιριάζουν πολύ με τα βίαια γεγονότα που βιώνουν αυτή την εβδομάδα οι πολίτες στη Μινεάπολη στα χέρια των πρακτόρων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ, το μοντέλο αποκλίνει από την πραγματικότητα στο τελικό στάδιο: οι δημοτικοί και πολιτειακοί αξιωματούχοι δεν επιτέθηκαν σε πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE). Το αποκλείει κάποιος ότι μπορεί να γίνει;

Η Εθνοφρουρά σε ετοιμότητα

Ο κυβερνήτης Γουόλς, περιγράφει η Φίνκελσταϊν στην «Guardian», έθεσε την Εθνοφρουρά της Μινεσότα σε ετοιμότητα για να υποστηρίξει τις τοπικές Αρχές επιβολής του νόμου, ενώ ο Τραμπ έχει απειλήσει να επικαλεστεί τον Νόμο περί Εξέγερσης – μια κίνηση που θα του έδινε εκτεταμένες εσωτερικές στρατιωτικές εξουσίες και ενδεχομένως θα παρέκαμπτε τα πρόσφατα όρια του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικά με τη χρήση ομοσπονδιακών στρατευμάτων στην επιβολή του νόμου. «Χίλιοι επιπλέον πράκτορες της ICE έχουν σταλεί στη Μινεσότα, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο Τραμπ ουσιαστικά χρησιμοποιεί την Υπηρεσία Μετανάστευσης ως εξειδικευμένη παραστρατιωτική δύναμη για να στοχεύει διαδηλωτές και να καταστείλει τη διαφωνία. Και το Πεντάγωνο έχει ετοιμάσει την 11η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία του στρατού – περίπου 1.500 στρατιώτες εν ενεργεία – για να υποστηρίξει την απειλή του προέδρου. Ολα αυτά είναι πολύ κοντά στο σενάριο που τρέξαμε στην προσομοίωση».

Το χάσμα

Αν και τα πράγματα σίγουρα φαίνονται περίπλοκα στη Μινεσότα, παραμένει ένα σημαντικό χάσμα μεταξύ της μη συνεργασίας και της ένοπλης αντίστασης από τα μέλη των δημοτικών και πολιτειακών υπηρεσιών. Σύμφωνα με δημοτικό διάταγμα του 2025, για παράδειγμα, η αστυνομία της Μινεάπολης απαγορεύεται να συνεργάζεται με πράκτορες της ICE, αν και δεν έχουν επίσης εξουσιοδότηση να παρεμβαίνουν σε ομοσπονδιακές δραστηριότητες επιβολής του νόμου.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλς προέτρεψε τους διαδηλωτές να μην εμπλέκονται σε πράξεις πολιτικής ανυπακοής, καθώς κινήθηκε για την κινητοποίηση της Εθνοφρουράς της πολιτείας. Κάποιοι είδαν την κίνηση αυτή ως προετοιμασία για τη βίαιη εκδίωξη της ICE από τη Μινεάπολη.

O Στιβ Σάιντμαν, καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Κάρλτον της Οτάβα, υποστηρίζει ότι η κατάσταση είναι πιο επικίνδυνη από αυτήν που περιγράφει η προσομοίωση. «Μπορεί να ακούγεται ακραίο», παραδέχεται, «αλλά εάν ο κυβερνήτης Γουόλς έβαζε την Εθνοφρουρά της Μινεσότα να εμποδίσει τις επιχειρήσεις της ICE, η συνήθης αντίδραση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης είναι να καλέσει τον στρατό… Τι θα συμβεί αν ο στρατός έρθει αντιμέτωπος με την Εθνοφρουρά της Μινεσότα; Δεν έχουμε ιδέα. Αλλά μια πραγματική πιθανότητα είναι: μπαμ».

Μα κι αν αυτό φαίνεται να έχει αποφευχθεί, προς το παρόν, στη Μινεσότα, «δεδομένου του διαρκούς χάους της προεδρίας Τραμπ», λέει ο Σάιντμαν, «φαίνεται ότι είναι θέμα χρόνου να συμβεί το κακό», δηλαδή μια εμφύλια σύγκρουση. «Αν συνεχίσουμε να έχουμε τέτοιες κρίσεις, κάποια από αυτές θα εξελιχθεί άσχημα», είπε. «Οι κρίσεις υπό τον Τραμπ είναι σαν τα αυτοκίνητα στον δρόμο – πάντα έρχεται και άλλη μία. Μέχρι στιγμής έχουμε σταθεί τυχεροί, αλλά αν ένας πολίτης πυροβολήσει πράκτορα της ICE ή αν η Εθνοφρουρά της Μινεσότα συγκρουστεί με την ICE, τα πράγματα μπορεί να κλιμακωθούν πολύ γρήγορα».

«Είναι κατοχή»

Σε μια στήλη των «New York Times» που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, η Λίντια Πόλγκριν υποστήριξε ότι δεν ήταν πλέον υπερβολικό να εξισώνουμε αυτό που συμβαίνει στη Μινεσότα με έναν πόλεμο που διεξάγει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εναντίον μιας από τις δικές της πολιτείες. «Μπορεί να μην είναι ακόμη εμφύλιος πόλεμος, αλλά αυτό που ο Λευκός Οίκος έχει ονομάσει Επιχείρηση Metro Surge σίγουρα δεν είναι μια επιχείρηση επιβολής της μετανάστευσης», έγραψε. «Είναι κατοχή που έχει σχεδιαστεί για να τιμωρήσει και να τρομοκρατήσει όποιον τολμά να αψηφήσει αυτή την εισβολή και, κατ’ επέκταση, την εξουσία του Τραμπ να ασκήσει απεριόριστη δύναμη εναντίον οποιουδήποτε “εχθρού” επιθυμεί».

Οι ένοπλοι της Υπηρεσίας Μετανάστευσης αποστέλλονται από τον πρόεδρο Τραμπ σε Δημοκρατικές πολιτείες. Και δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν πως αυτό γίνεται για να υπάρξει αναταραχή και βία πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο τον Νοέμβριο – μήπως ληφθεί η απόφαση κάποιες από αυτές να «αναβληθούν» λόγω της έντονης κατάστασης; Μήπως, τελικά, είμαστε πιο κοντά στον εμφύλιο απ΄ όσο νομίζουμε;