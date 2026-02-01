Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή κρέμεται πάλι από μία κλωστή, ενώ η διαφορά ανάμεσα σε πόλεμο και ειρήνη παραμένει δυσδιάκριτη. Για μία ακόμη φορά, στο επίκεντρο βρίσκεται το Ιράν – «θέλει να κάνει μια συμφωνία», είπε χθες ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, «θα δούμε τι θα συμβεί» -, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να κάνουν πράξη το «φωτιά και τσεκούρι», έχοντας πάρει την πρωτοβουλία από τα χέρια του Ισραήλ.

Την ίδια στιγμή, αραβικές και μουσουλμανικές χώρες επιχειρούν να αποτρέψουν το χειρότερο στο παρά πέντε, φοβούμενες ότι η – λεπτή και εύθραυστη – ισορροπία που έδειχνε να επιτυγχάνεται το τελευταίο διάστημα θα καταρρεύσει.

Σε αυτό το πλαίσιο, άλλωστε, εντάσσεται η επικοινωνία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν, στον οποίο δήλωσε έτοιμος να διαμεσολαβήσει με τις ΗΠΑ, όπως και η χθεσινή επίσκεψη του ιρανού υπουργού Εξωτερικών στην Τουρκία. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη στείλει ένα από τα γνωστά του τελεσίγραφα προς την Τεχεράνη: Ή συνθηκολογείτε άνευ όρων ή θα σας ισοπεδώσουμε. «Εχουμε μια μεγάλη αρμάδα που κατευθύνεται προς το Ιράν αυτή τη στιγμή, ακόμη μεγαλύτερη από αυτή που είχαμε στη Βενεζουέλα», τόνισε χθες.

Η σύγκριση με τη Βενεζουέλα δεν είναι τυχαία. Η εντυπωσιακή στρατιωτική επιχείρηση των αμερικανικών δυνάμεων στο Καράκας, στις 3 Ιανουαρίου, που έφτασαν μέχρι την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο, τον έχει κάνει τον να νιώθει ανίκητος, φιλοδοξώντας να εφαρμόσει το ίδιο μοντέλο και στην – πιο δύσκολη και περίπλοκη – περίπτωση του Ιράν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται να έχει στα χέρια του διάφορα εναλλακτικά σενάρια, εφόσον αποφασίσει να επιτεθεί, ενώ η δύναμη πυρός που διαθέτει του εγγυάται επιτυχία, έστω κι αν η Τεχεράνη μπορεί επίσης να επιτύχει κάποια πλήγματα. Πολλοί, ωστόσο, προειδοποιούν πως μια στρατιωτική επιχείρηση δεν αρκεί για να ανατρέψει το καθεστώς του Ιράν, το οποίο απέδειξε πως διαθέτει σημαντική λαϊκή στήριξη, παρά τις πρόσφατες κινητοποιήσεις οι οποίες κατεστάλησαν βίαια και με χιλιάδες θύματα.

Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο θα απαιτούνταν, πιθανότατα, μια χερσαία επέμβαση – ένα νέο Αφγανιστάν ή Ιράκ, με άλλα λόγια, κάτι που είναι σχεδόν απίθανο. H «συνεννόηση» με το καθεστώς ή ένα τμήμα του είναι πρακτικά μονόδρομος – γι’ αυτό και ο Τραμπ διεμήνυσε πως σχεδιάζει να συνομιλήσει με το Ιράν, εκφράζοντας την ελπίδα ότι τελικώς δεν θα χρησιμοποιήσει βία.