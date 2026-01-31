Η τεχνολογία δημιουργεί νέες πολεμικές δυνατότητες, που δεν αναχαιτίζονται μόνο με παραδοσιακές στρατιωτικές ικανότητες, ενώ αναπροσαρμόζονται συνεχώς με μεγάλες ταχύτητες δηλώνει ο ναύαρχος Πιερ Βαντιέ, ανώτατος συμμαχικός διοικητής Μετασχηματισμού (SACT) στη συνέντευξη που παραχώρησε στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» με αφορμή την έλευσή του, από την έδρα του στο Νόρφολκ των ΗΠΑ, στις Βρυξέλλες, όπου συμμετείχε στη συνεδρίαση αρχηγών Αμυνας της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ. «Χρειαζόμαστε διαφορετικά εργαλεία για να τρέξουμε σε αυτόν τον αγώνα» τονίζει ο γάλλος ναύαρχος, ο οποίος θα επισκεφθεί τη χώρα μας στο τέλος Απριλίου.

Πώς επηρέασε η διαμάχη γύρω από τη Γροιλανδία τον τρόπο λειτουργίας του ΝΑΤΟ;

Στη δουλειά μου, που είναι να προετοιμάζω τους συμμάχους για πιθανή αντιπαράθεση με τον αντίπαλό μας, δεν άλλαξε τίποτα. Ο εχθρός είναι ο ίδιος, η δουλειά είναι η ίδια. Εργάζομαι μέρα νύχτα για να είμαι έτοιμος. Δεν υπάρχει απολύτως καμία αλλαγή. Ισως να υπάρχει μεγαλύτερη αίσθηση του επείγοντος.

Τι χρειάζεται το ΝΑΤΟ για να προστατεύσει την ασφάλεια της Αρκτικής; Χρειάζεται διαφορετικές ικανότητες;

Γεωγραφικά και στο φάσμα απειλών το ΝΑΤΟ βρίσκεται σε εγρήγορση 360 μοιρών. Δεν υπάρχει αδύναμος τομέας. Η Αρκτική δεν είναι καινούργια περιοχή. Το καινούργιο είναι ότι μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα η κλιματική αλλαγή δημιουργεί δυνατότητες που δεν υπήρχαν πριν από μια δεκαετία.

Επιπλέον η τεχνολογία φέρνει νέα εργαλεία που επιτρέπουν δυνατότητες που δεν υπήρχαν ούτε για εμάς ούτε για τους αντιπάλους. Υπάρχει ανησυχία για την περιοχή επειδή είναι πολύπλοκη.

Η εμπλοκή εκεί είναι πολύ περισσότερο απαραίτητη από ό,τι ήταν πριν από δέκα χρόνια. Οσον αφορά τις ικανότητες για να παρατηρήσετε τον Βόρειο Πόλο χρειάζεστε διαφορετικές τροχιές. Οι χαμηλές δεν τον καλύπτουν. Χρειάζεται συγκεκριμένη τροχιά, που απαιτεί συγκεκριμένα μέσα.

Επιπλέον χρειάζεται συγκεκριμένη ρομποτική για να λειτουργήσει σε τόσο χαμηλές θερμοκρασίες. Βρίσκονται σε εξέλιξη επενδύσεις για να εξοπλιστούμε με τα απαραίτητα εργαλεία. Από τις μεγάλες σκανδιναβικές χώρες, Δανία, Νορβηγία, Φινλανδία, Σουηδία, έρχονται τακτικά στο Νόρφολκ για να εξετάσουμε τα ζητήματα.

Τι ικανότητες διαθέτει ήδη η Ρωσία;

Πολύ καλές. Εχουν ισχυρή υποστήριξη από την Κίνα και μεγάλη γνώση στον πόλεμο στον βυθό και τον υποβρύχιο πόλεμο. Η επιτάχυνση της τεχνολογίας λειτουργεί για όλους. Γι’ αυτό δεν μπορούμε να περιμένουμε, πρέπει να επενδύσουμε τώρα.

Ακούσαμε ότι οι ΗΠΑ θέλουν να συνδυάσουν τον «Χρυσό Θόλο». Τι σημαίνει αυτό;

Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια έναν γρήγορο πολλαπλασιασμό των βαλλιστικών πυραύλων. Η βαλλιστική πίεση είναι τώρα υψηλότερη. Η περιοχή σχετίζεται με αντιβαλλιστικές προειδοποιήσεις και ίσως αναχαιτιστικά. Η εις βάθος προστασία του ΝΑΤΟ συνδέεται με την περαιτέρω δράση στην περιοχή.

Η δουλειά σας περιλαμβάνει να προσαρμόσετε τη Συμμαχία σε νέες και μελλοντικές απειλές. Ποιες είναι αυτές;

Υπάρχουν οι χώρες που ενεργούν ως εχθροί. Επιπλέον η τεχνολογία που έχει διαδοθεί σε εμπορικό επίπεδο είναι εύκολο να εργαλειοποιηθεί. Ενα smartphone, ένα drone, η τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να εργαλειοποιηθούν. Για την αντιμετώπισή τους δεν αρκούν οι παραδοσιακές ικανότητες, όπως τα μεγάλα πλοία, τα άρματα μάχης, τα αεροσκάφη.

Εργαζόμαστε για να καλύπτουμε ορισμένα κενά με νέα τεχνολογία. Εργαζόμαστε επίσης πάνω στην ανατρεπτική τεχνολογία, έχουμε εργαστήρια για τεχνολογία αιχμής. Το Quantum είναι καλό παράδειγμα. Οταν η τεχνολογία του θα σας δώσει πολύ καλό πλεονέκτημα.

Εχετε πει ότι ο χρόνος παίζει ουσιαστικό ρόλο

Στο κινητό σας τηλέφωνο ίσως έχετε τρεις ή τέσσερις ενημερώσεις τη μέρα. Χωρίς αυτές μπορεί να βρεθείτε υπό κυβερνοαπειλή. Οι νέες τεχνολογίες, που είναι επικεντρωμένες στα δεδομένα, στο λογισμικό κινούνται με ταχύτητα.

Το χρονικό πλαίσιο, που τα τελευταία 30 χρόνια καλύπταμε τις στρατιωτικές ανάγκες, ήταν περίπου 10 χρόνια. Στην Ουκρανία οι επικαιροποιήσεις των drones γίνονται εν μία νυχτί. Το συμβατικό σύστημα, η διαδικασία, η οικονομική λογοδοσία δεν είναι κατάλληλα για τέτοια ταχύτητα.

Προσπαθούμε να καταλάβουν οι κυβερνήσεις ότι χρειαζόμαστε διαφορετικά εργαλεία για να τρέξουμε σε αυτόν τον αγώνα.

Η φύση του πολέμου αλλάζει. Σε τι είδους πόλεμο οδεύουμε;

Εξαρτάται με ποιον και για τι πολεμάς. Στο ΝΑΤΟ έχουμε μια στρατηγική, κάνουμε σχέδια και στη συνέχεια εργαζόμαστε για την υλοποίησή τους με την καλύτερη τεχνολογία του σήμερα και του αύριο.

Οι εξελίξεις αλλάζουν ενεργητικά τον τρόπο που σχεδιάζουμε, κατανοούμε, διοικούμε. Η ρομποτική αλλάζει τον κίνδυνο επειδή μπορούμε να στέλνουμε ρομπότ, οπότε είναι λιγότερο ή διαφορετικά απαιτητικό για το ανθρώπινο δυναμικό. Επιπλέον η πληροφορική και η τεχνητή νοημοσύνη κάνουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων πολύ γρήγορη.

Οταν είχαμε την εισβολή των drones στην Πολωνία, στείλαμε F16 για να τα καταρρίψουν. Θα ξαναδούμε κάτι τέτοιο;

Εργαζόμαστε σκληρά πάνω σε ένα πολυεπίπεδο αμυντικό σύστημα. Εχουμε διαφορετικά εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τις απειλές, μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα, πολυβόλα στο έδαφος, contour drones και drones. Θα έχουμε ένα μείγμα λύσεων και έτσι δεν θα έχουμε μόνο ένα μαχητικό εναντίον των drones. Η ταχύτητα προσαρμογής της απειλής πρέπει να μας βρίσκει πάντα επικαιροποιημένους.

Η πρόθεση των ΗΠΑ να αποσύρουν δυνάμεις από την Ευρώπη θα επηρεάσει την ανάπτυξη ικανοτήτων;

Η δουλειά είναι η ίδια. Ο εχθρός είναι ο ίδιος. Το ερώτημα για τους Ευρωπαίους είναι η ταχύτητα με την οποία θα ανταποκριθούν. Είναι θέμα ετών και όχι δεκαετίας. Οι ΗΠΑ έχουν απόλυτο δίκιο ότι το Αρθρο 5 υπάρχει, επειδή υπάρχει το Αρθρο 3, το οποίο λέει ότι κάθε έθνος πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει μια σύνθετη κατάσταση.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα τεράστιο πρόγραμμα στρατιωτικού εκσυγχρονισμού, που περιλαμβάνει την «Ασπίδα του Αχιλλέα». Πόσο σημαντική είναι η προσπάθεια;

Στη δική μου θέση εξετάζω πώς οι ελληνικές δυνάμεις εκπληρώνουν τις δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο της Διαδικασίας Αμυντικού Σχεδιασμού του ΝΑΤΟ (NDPP). Το NDPP δεν είναι η ουσία της άμυνας κάθε χώρας. Είναι η δέσμευσή της να εκπληρώσει τα σχέδια του ΝΑΤΟ.

Δίνεται μεγάλη προσοχή στην Ανατολική Πτέρυγα και τώρα στην Αρκτική. Θα παραμελήσει το ΝΑΤΟ τον Νότο;

Το ΝΑΤΟ έχει πλήρη επίγνωση της ανάγκης του οράματος των 360 μοιρών. Κάθε χώρα πρέπει να αισθάνεται ασφαλής με τα δικά της προβλήματα στη στρατηγική του ΝΑΤΟ. Γι’ αυτό υπάρχουν δύο παράγοντες στη στρατηγική του.

Η μακροπρόθεσμη απειλή από τη Ρωσία και η καταπολέμηση των τρομοκρατικών ομάδων, οι οποίες εξακολουθούν να είναι ενεργές. Βλέπουμε τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Η τεχνολογία που λειτουργεί για το κέντρο της Ευρώπης ή για τον Βορρά θα λειτουργήσει και για τον Νότο.