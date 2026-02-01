Εκχιονιστικά μηχανήματα και οχήματα της Πυροσβεστικής σπεύδουν στο δρόμο προς τον Λαϊλιά για να συνδράμουν περίπου 15 άτομα που έχουν εγκλωβιστεί με τέσσερα αυτοκίνητα, πεντακόσια μέτρα μετά το ξενοδοχείο Αετόπετρα.

Η έντονη χιονόπτωση και η παρουσία πολυάριθμου κόσμου που ανέβηκε για σκι οδήγησαν στον πρόωρο κλείσιμο του χιονοδρομικού κέντρου Λαϊλιά από τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Σερρών, κατά μία ώρα νωρίτερα για λόγους ασφαλείας.

Ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Σερρών συνιστά η ανάβαση στο βουνό να γίνεται μόνο από άτομα με εμπειρία και κατάλληλο εξοπλισμό, λόγω των ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Έντονη χιονόπτωση σημειώνεται από το πρωί στον Λαϊλιά Σερρών, προκαλώντας προβλήματα σε οδηγούς και εκδρομείς. Εκχιονιστικά της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και οχήματα της Πυροσβεστικής επιχειρούν αυτή την ώρα στο δρόμο προς το βουνό, όπου περίπου 15 άτομα με τέσσερα αυτοκίνητα εγκλωβίστηκαν πεντακόσια μέτρα μετά το ξενοδοχείο Αετόπετρα και κάλεσαν το 112 για βοήθεια.

Στο σημείο κατευθύνθηκαν εκχιονιστικά μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, καθώς και οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να συνδράμουν στον απεγκλωβισμό των πολιτών και στην αποκατάσταση της ασφαλούς διέλευσης στο οδικό δίκτυο.

Η έντονη κακοκαιρία και η αυξημένη παρουσία επισκεπτών, που ανέβηκαν για σκι και αναψυχή, οδήγησαν τους υπευθύνους του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Σερρών να διακόψουν τη λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου μία ώρα νωρίτερα, για λόγους ασφαλείας.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΕΟΣ Σερρών επισημαίνει ότι «η ανάβαση στο βουνό πρέπει να γίνεται μόνο από άτομα που διαθέτουν την εμπειρία και τον εξοπλισμό για να αντιμετωπίσουν με ασφάλεια τις ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες».

Παράλληλα, η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών συνεχίζει τις εργασίες εκχιονισμού στο οδικό δίκτυο, προκειμένου να αποκατασταθεί η πρόσβαση. Σε σχετική ενημέρωση, ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Σερρών τονίζει: «Παρακαλούνται όλοι οι επισκέπτες να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες και να προγραμματίζουν τις μετακινήσεις τους με ιδιαίτερη προσοχή».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το χιονοδρομικό κέντρο λειτούργησε σήμερα έως τις 14:00, ενώ το σαλέ παραμένει ανοιχτό μέχρι τις 17:00.