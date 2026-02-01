Η κυκλοφορία των οχημάτων επιτρέπεται αποκλειστικά με τη χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων λόγω χιονόπτωσης σε συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου στη Δυτική Μακεδονία.

Οι περιοχές όπου ισχύει αυτή η υποχρέωση περιλαμβάνουν την Επαρχιακή Οδό Φλώρινας-Καστοριάς, την Εθνική Οδό Κοζάνης-Ιωαννίνων, την Επαρχιακή Οδό Καστοριάς-Ιωαννίνων, την Εθνική Οδό Φλώρινας-Συνοριακού Σταθμού Κρυσταλλοπηγής και την Επαρχιακή Οδό Αετού-Νυμφαίου.

Η ανακοίνωση προέρχεται από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας, η οποία παρακολουθεί και ενημερώνει για την κατάσταση του οδικού δικτύου.

Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών

Από τις 12:00 το μεσημέρι της 1ης Φεβρουαρίου 2026 ήρθη η προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων και λοιπών βαρέων οχημάτων στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα από τον Α/Κ Βενέτικου (150ο χλμ.) έως τον Α/Κ Παναγιάς (121ο χλμ.).

Παράλληλα, παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση διέλευσης βαρέων οχημάτων και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Γρεβενών–Τρικάλων (Ε.Ο. 15), από το 1ο έως το 41,5ο χιλιόμετρο.

Από την απαγόρευση εξαιρούνται, εφόσον διαθέτουν αντιολισθητικές αλυσίδες, τα οχήματα οδικής βοήθειας, τα φορτηγά μεταφοράς αλατιού, τα εκχιονιστικά μηχανήματα και τα οχήματα έκτακτης ανάγκης όπως της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ.

Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς

Η κυκλοφορία διεξάγεται αποκλειστικά με χρήση ειδικών ελαστικών ή αλυσίδων στα εξής σημεία:

– Επαρχιακή Οδός Φλώρινας–Καστοριάς (μέσω Βιτσίου), από το 18ο έως το 28ο χλμ.

– Εθνική Οδός Κοζάνης–Ιωαννίνων (Επταχώρι), από το 96,5ο έως το 113,4ο χλμ.

– Επαρχιακή Οδός Καστοριάς–Ιωαννίνων (μέσω Κοτύλης), από το 25ο έως το 57ο χλμ.

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Στην περιοχή της Κοζάνης, η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό, στον κάθετο άξονα Κοζάνης–Πτολεμαΐδας (Α-27), καθώς και στο εθνικό, επαρχιακό και δημοτικό δίκτυο διεξάγεται κανονικά, χωρίς προβλήματα.

Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

Αντίθετα, στη Φλώρινα απαιτείται η χρήση αλυσίδων ή ειδικών ελαστικών στα εξής σημεία:

– Επαρχιακή Οδός Φλώρινας–Καστοριάς (μέσω Βιτσίου), από το 18ο έως το 30ό χλμ.

– Εθνική Οδός Φλώρινας–Συνοριακού Σταθμού Κρυσταλλοπηγής (μέσω Βίγλας), από το 15ο έως το 28ο χλμ.

– Επαρχιακή Οδός Αετού–Νυμφαίου, από το 7ο έως το 9ο χλμ.

Οι Αρχές συνιστούν στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ενημερώνονται για τις καιρικές συνθήκες πριν από κάθε μετακίνηση και να φέρουν πάντα τον απαραίτητο εξοπλισμό για ασφαλή οδήγηση.