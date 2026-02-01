Η σφοδρή κακοκαιρία πλήττει το σύνολο της χώρας, με βροχές, καταιγίδες και πυκνές χιονοπτώσεις στα βόρεια, καλύπτοντας με χιόνι περιοχές όπως η Κοζάνη, τα Γρεβενά, η Καστοριά και η Φλώρινα.

Λόγω της έντονης χιονόπτωσης, σημειώνονται σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, ειδικά στα βόρεια της χώρας.

Για τη μετακίνηση σε περιοχές όπως η Κοζάνη και η Φλώρινα απαιτείται η χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων.

Η έντονη κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα τα τελευταία 24ωρα έχει φέρει πυκνές βροχές, καταιγίδες και χιόνια, καλύπτοντας στα λευκά περιοχές της Βόρειας Ελλάδας όπως η Κοζάνη, τα Γρεβενά, η Καστοριά και η Φλώρινα, σύμφωνα με όσα έχει καταγράψει το Forecast Weather. Η χιονόπτωση προκαλεί προβλήματα στο οδικό δίκτυο, ενώ σε ορισμένα σημεία η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται μόνο με τη χρήση ειδικών ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων.

Αναλυτικότερα, μόνο με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού μπορούν να κυκλοφορήσουν τα οχήματα στην Επαρχιακή Οδό Φλώρινας-Καστοριάς, στην Εθνική Οδό Κοζάνης-Ιωαννίνων, στην Επαρχιακή Οδό Καστοριάς-Ιωαννίνων, στην Εθνική Οδό Φλώρινας-Συνοριακού Σταθμού Κρυσταλλοπηγής και στην Επαρχιακή Οδό Αετού-Νυμφαίου.

Το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας επίσης, έχει γεμίσει χιόνι το οποίο ξεπερνά τα 40 εκατοστά.

Σέρρες: Έντονη χιονόπτωση στον Λαϊλιά – Έμειναν στον δρόμο 15 άτομα με τα αυτοκίνητά τους και κάλεσαν το 112

Εκχιονιστικά μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και οχήματα της Πυροσβεστικής κατευθύνονται αυτήν την ώρα στο δρόμο προς τον Λαϊλιά, όπου περίπου 15 άτομα με τέσσερα αυτοκίνητα, πεντακόσια μέτρα μετά το ξενοδοχείο Αετόπετρα, δεν μπορούν να κατεβούν από το βουνό και αναγκάστηκαν να καλέσουν το 112. Η έντονη χιονόπτωση, η οποία συνεχίζεται στην περιοχή, αλλά και η παρουσία πλήθος κόσμου, που ανέβηκε για να απολαύσει την ομορφιά του Λαϊλιά και να κάνει σκι, ανάγκασε τους ανθρώπους του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Σερρών να κλείσουν, για λόγους ασφαλείας, νωρίτερα κατά μία ώρα το χιονοδρομικό κέντρο.

Με ανακοίνωση του ο ΕΟΣ Σερρών συνιστά σε όλους «η ανάβαση στο βουνό να πραγματοποιείται μόνο από άτομα που διαθέτουν την εμπειρία και τον εξοπλισμό για να αντιμετωπίσουν με ασφάλεια τις ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες».

Την ίδια ώρα η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών προβαίνει σε διαρκείς εργασίες καθαρισμού του οδικού δικτύου. «Παρακαλούνται όλοι οι επισκέπτες να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες και να προγραμματίζουν τις μετακινήσεις τους με ιδιαίτερη προσοχή. Λόγω αυτών των συνθηκών το χιονοδρομικό κέντρο λειτούργησε σήμερα μέχρι τις 14:00. Η λειτουργία του σαλέ συνεχίζεται κανονικά μέχρι τις 17:00» αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Σερρών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας, εξαιτίας των προβλημάτων στο οδικό δίκτυο η κατάσταση διαμορφώνεται ως εξής:

Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών

Από τις 12:00 σήμερα (01-02-2026) άρση της προσωρινής απαγόρευσης κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και λοιπών βαρέων οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην Εγνατία οδό από Α/Κ Βενέτικου (150 χλμ) έως Α/Κ Παναγιάς (121 χλμ.).

Προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και λοιπών βαρέων οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Γρεβενών-Τρικάλων (Ε.Ο. 15), από το 1ο χλμ έως το 41,5ο χλμ.

Της προσωρινής απαγόρευσης εξαιρούνται, εφόσον φέρουν αντιολισθητικές αλυσίδες, οχήματα οδικής βοήθειας, φορτηγά οχήματα που μεταφέρουν αλάτι και εκχιονιστικά μηχανήματα έργων και οχήματα εκτάκτου ανάγκης (Π.Υ., Ε.Κ.Α.Β. κ.ά.).

Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται αποκλειστικά με τη χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων, λόγω χιονόπτωσης, στα εξής σημεία:

Στην Επαρχιακή Οδό Φλώρινας-Καστοριάς (μέσω Βιτσίου), από το 18ο χλμ. έως το 28ο χλμ.

Στην Εθνική Οδό Κοζάνης-Ιωαννίνων (Επταχώρι), από το 96,5ο χλμ έως το 113,4ο χλμ.

Στην Επαρχιακή Οδό Καστοριάς-Ιωαννίνων (μέσω Κοτύλης), από το 25ο χλμ έως το 57ο χλμ.

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εγνατία Οδό, στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού Κοζάνης-Πτολεμαΐδας (Α-27), στο εθνικό, επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο διεξάγεται κανονικά.

Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται αποκλειστικά με τη χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων στα εξής σημεία:

Στην Επαρχιακή Οδό Φλώρινας-Καστοριάς (μέσω Βιτσίου), από το 18ο χλμ. έως το 30ό χλμ.

Στην Εθνική Οδό Φλώρινας-Συνοριακού Σταθμού Κρυσταλλοπηγής (μέσω Βίγλας), από το 15ο χλμ έως το 28ο χλμ.

Στην Επαρχιακή οδό Αετού-Νυμφαίου, από το 7ο χλμ έως το 9ο χλμ