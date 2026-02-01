Τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι πρόσκαιρα ισχυρές στην Κρήτη και τις βόρειες Κυκλάδες έως τις πρώτες πρωινές ώρες, καθώς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα έως τις μεσημβρινές ώρες.

Από το απόγευμα αναμένεται σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων.

Περισσότερη ηλιοφάνεια στα υπόλοιπα τμήματα

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, παροδικά και κατά τόπους αυξημένες, ενώ δεν αποκλείονται ασθενείς τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Χιονοπτώσεις στα βόρεια – χαμηλότερα υψόμετρα

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά και ημιορεινά, οι οποίες τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους πυκνές σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, ακόμη και σε χαμηλό υψόμετρο.

Ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο με βαθμιαία εξασθένηση

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και στα νοτιοανατολικά από δυτικές, εντάσεως 4 με 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Από τις βόρειες περιοχές αναμένεται σταδιακή εξασθένηση.

Μικρή πτώση της θερμοκρασίας – παγετός σε ηπειρωτικά

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Στα βόρεια θα φτάσει τους 8 με 10 και τοπικά 11 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 12 με 16, ενώ στη νότια νησιωτική χώρα θα φτάσει τοπικά τους 17 βαθμούς.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική προβλέπονται διαστήματα ηλιοφάνειας με παροδικές νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι – βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται μερική ηλιοφάνεια με νεφώσεις παροδικά αυξημένες, ενώ θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι – βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 9 βαθμούς Κελσίου.