Σημαντικές πληρωμές μπαίνουν σε τροχιά αυτή την εβδομάδα για δεκάδες χιλιάδες πολίτες, καθώς πάνω από 74 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε σχεδόν 100.000 δικαιούχους μέσω e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ. Οι καταβολές αφορούν επιδόματα, εφάπαξ παροχές, ενισχύσεις ανεργίας, άδειες μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης, με τα ποσά να πιστώνονται σταδιακά από τις 2 έως τις 6 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αναλυτικά, από τον e-ΕΦΚΑ:

– Στις 3 Φεβρουαρίου θα δοθούν 298.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ.

– Στις 5 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 16,32 εκατ. ευρώ σε 34.461 δικαιούχους για παροχές όπως επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχημάτων και έξοδα κηδείας.

– Από τις 2 έως τις 6 Φεβρουαρίου θα δοθούν 10,3 εκατ. ευρώ σε 550 δικαιούχους, κατόπιν έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ παροχές.

Από τη ΔΥΠΑ προβλέπονται οι εξής πληρωμές:

– 28 εκατ. ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.

– 1 εκατ. ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

– 18 εκατ. ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

– 85.000 ευρώ σε έναν δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».